39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 成都华西皮肤病医学研究院 > 正文
综合
问医生

成都治疗性病医院

2017-08-25
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：130－7289－8620（VX同号）专家QQ：2298－0636－90成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　男性和女性的生殖器官是有一定区别的，这是我们大家都知道的事情。但其实男女的差异，不仅体现在身体生理上，当性疾病来袭，两者表现亦是如此，男性性病容易为人察觉，而女性性病无论在症状、诊断还是并发症等方面都是云遮雾罩。那么患上性病的症状会有什么呢？接下来我们就一起来看一下吧。

　　近年来，女性性病患者的数量上升较快，男女性病患者的比例已经达到1.4：1。女性未能及时明确性病诊断，常为性病的难以而埋下祸根。临床上不少男性患者反复不愈，原因也往往在此。有专家提醒，出现以下一些症状时，切记要提高警惕，及时检查就诊。

　　由于解剖及生殖生理上的差异，不少女性在感染性病后，可无症状或症状轻微，患者不易发觉，即使有症状，女性也很少往性病的方面考虑，从而成为隐性带菌者或传染源。而男性得病后，往往症状明显，如淋病会出现尿频、尿急、尿痛、尿道口有大量黄色脓性分泌物流出等不同于以往的明显表现。

　　女性感染淋病后，一半的病人可不出现任何症状，有的甚至仅表现为一般妇科病的症状如白带增多、颜色发黄，因此患者不一定意识到这种异常是性病的表现。再如生殖器疱疹，发生在男性外生殖器部位的疼痛性水疱极易为患者察觉，女性被传染后如发生在阴道或者宫颈黏膜，则表现为宫颈糜烂、分泌物较黏稠或脓性，但外阴常无皮疹，从而被忽略。

　　白带增多，为黄色或绿色的脓液，往往伴随小便疼痛，小便次数增加，而且有憋不住尿的情况。常提示西饼中的淋病。白带增多，为豆腐渣样，白色，结块，量明显增多。常常伴有内、外阴瘙痒，瘙痒往往非常强烈。常提示念珠菌(真菌)性阴道炎。外阴奇痒，白带增多，可以有泡沫，内裤上还经常有黄色的液体。常提示滴虫性阴道炎。

　　以上就是关于“患上性病的症状会有哪些”的全部内容了，相信大家看过之后应该已经对性病的症状有了一个初步的认识，如果发现有了上面的这些性病的类似症状，一定要引起重视，及时去相关医院进行检查，以免耽误治疗。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈