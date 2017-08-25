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男性和女性的生殖器官是有一定区别的，这是我们大家都知道的事情。但其实男女的差异，不仅体现在身体生理上，当性疾病来袭，两者表现亦是如此，男性性病容易为人察觉，而女性性病无论在症状、诊断还是并发症等方面都是云遮雾罩。那么患上性病的症状会有什么呢？接下来我们就一起来看一下吧。

近年来，女性性病患者的数量上升较快，男女性病患者的比例已经达到1.4：1。女性未能及时明确性病诊断，常为性病的难以而埋下祸根。临床上不少男性患者反复不愈，原因也往往在此。有专家提醒，出现以下一些症状时，切记要提高警惕，及时检查就诊。

由于解剖及生殖生理上的差异，不少女性在感染性病后，可无症状或症状轻微，患者不易发觉，即使有症状，女性也很少往性病的方面考虑，从而成为隐性带菌者或传染源。而男性得病后，往往症状明显，如淋病会出现尿频、尿急、尿痛、尿道口有大量黄色脓性分泌物流出等不同于以往的明显表现。

女性感染淋病后，一半的病人可不出现任何症状，有的甚至仅表现为一般妇科病的症状如白带增多、颜色发黄，因此患者不一定意识到这种异常是性病的表现。再如生殖器疱疹，发生在男性外生殖器部位的疼痛性水疱极易为患者察觉，女性被传染后如发生在阴道或者宫颈黏膜，则表现为宫颈糜烂、分泌物较黏稠或脓性，但外阴常无皮疹，从而被忽略。

白带增多，为黄色或绿色的脓液，往往伴随小便疼痛，小便次数增加，而且有憋不住尿的情况。常提示西饼中的淋病。白带增多，为豆腐渣样，白色，结块，量明显增多。常常伴有内、外阴瘙痒，瘙痒往往非常强烈。常提示念珠菌(真菌)性阴道炎。外阴奇痒，白带增多，可以有泡沫，内裤上还经常有黄色的液体。常提示滴虫性阴道炎。

以上就是关于“患上性病的症状会有哪些”的全部内容了，相信大家看过之后应该已经对性病的症状有了一个初步的认识，如果发现有了上面的这些性病的类似症状，一定要引起重视，及时去相关医院进行检查，以免耽误治疗。