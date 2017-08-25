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成都治疗生殖器疱疹医院

2017-08-25
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核心提示：专家热线：130－7289－8620（VX同号）专家QQ：2298－0636－90成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生殖器疱疹护理方法有哪些？生殖器疱疹是我们生活常见的性病，那么对于这样的一种疾病有什么比较好的方法护理呢？下面给大家介绍生殖器疱疹饮食护理方法，供大家参考。生殖器疱疹护理方法有哪些？

　　生殖器疱疹护理方法有哪些：

　　1、避免感染。对生殖器疱疹患者来说，避免感染是很重要的一项任务。特别是夏天，气温高，出汗多，加上局部的搔抓，很容易出现局部的感染，每天用清水清洗生殖器部位，是必要的。当出现局部的感染后，要及时用消毒水清洗局部。活动性生殖器疱疹患者，禁止与任何人发生性关系。疱疹消退无症状期，可考虑使用避孕套，但并不能完全防止病毒传播。这是生殖器疱疹，的护理的方法之一。

　　2、一方面不能用手去搔抓皮损，另一方面也不能用，刺激性太强的药物，当出现局部的感染后，要及时用消毒水清洗局部。常用3%硼酸水，200mL外洗患部，也可用黄连素1片，研末加入200mL沸开水中，待凉后清洗患部。患病后需注意预防感冒、着凉、劳累，以减少复发。

　　3、生殖器疱疹虽然具有传染性，但如果治疗方法得当，还是比较容易的。因此生殖器疱疹患者，不要过于紧张和担心，放松心情，注意清洁和卫生，按照以上方法做好护理工作，一定能战胜疾病;

　　4、生殖器疱疹的护理，包括要多吃富含维生素、蛋白质的食物有助于疾病的康复，如新鲜的蔬菜、水果及牛奶、鸡蛋等。

　　生殖器疱疹饮食护理

　　1、饮食避免辛辣有刺激性食物：如酒、烟、生姜、辣椒、羊肉、牛肉及煎炸食品等辛辣温热之品，食后易助火生热。中医以为，本病为湿热火毒蕴结肌肤所生，故该病患者应带状疱疹患者的饮食忌食辛辣温热食品。

　　2、饮食宜清淡忌油腻：例如肥肉、饴糖、牛奶及甘甜等食品，多具滋腻、肥甘阻塞之性，易使本病之湿热毒邪内蕴不达，病情缠绵不愈。

　　3、　治疗期间忌烟酒：在治疗生殖器疱疹前和后，应戒掉烟、酒。每只香烟能使人体损失约3到5毫克的VC，而VC是增强免疫力的重要维生素。饮酒愈甚，饮酒可促使本病复发，加重本病的症状。

　　4、慎食酸涩收敛之品：酸涩收敛的食物有豌豆、芡实、石榴、芋头、菠菜等。中医以为，本病多属情志不畅，肝气郁结，久郁化火，复感毒邪而致，故治疗应以行气活血祛瘀为主。

　　5、少吃海鲜类食品：患者术后一定要注意少吃海鲜类食品，多吃富含维生素、蛋白质的食品，如新鲜的蔬菜、水果及牛奶、鸡蛋等。并同时进行体育锻炼，增加自身的抵抗力，加快恢复。

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