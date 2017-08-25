39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 成都华西皮肤病医学研究院 > 正文
综合
问医生

成都治疗梅毒医院

2017-08-25
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：130－7289－8620（VX同号）专家QQ：2298－0636－90成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　说到先天性梅毒我们就知道它是指母亲患有梅毒后怀孕，然后通过胎盘将梅毒传染给孩子的一个疾病。先天性梅毒对于婴儿的健康危害是非常大的，因此需要尽早的治疗。因为只有及时的进行治疗，患儿长大后才不会受到过多影响与伤害。那么，先天性梅毒的治疗方法有什么呢？下面我们就一起来看一下。

　　对于治疗梅毒患者的脑脊液检查正常的人，且没有其他的疾病的活动性体征的(如长骨X线检查阴性，全血细胞计数正常)，在宫内接受或者是未接受标准的青霉素治疗的先天性梅毒婴儿，我们可以给予他单剂苄星青霉素G50000u/kg肌注，或者是在随访期间内分次肌注。对没有接受过任何的梅毒治疗的母亲来说，许多的专家更愿意采用10日全程治疗的方法治疗梅毒。如果梅毒患处还没有发生比较严重的损害，预后通常会比较良好。对母亲和其他感染家属也是应进行相关治疗的。

　　先天性梅毒的治疗方法有什么？对新发现的婴幼儿和儿童先天性梅毒，在治疗梅毒开始前先作脑脊液检查。因为尚未建立适宜的缓和剂量治疗方案，CDC建议对任何患晚期先天性梅毒的儿童，给予水溶性结晶青霉素G20万~30万u/(kg/d)，分4次静注(达到成人剂量)，共治疗10日。

　　对患早期梅毒的怀孕妇女建议给予2剂240万u的苄星青霉素G肌注(每周每侧臀部各注射120万u)。对患晚期梅毒或神经性梅毒的非妊娠病人应作随访性治疗。有时这种治疗后可发生严重的Jarisch-Herxheimer反应，导致自发性流产。对青霉素过敏者，先天性梅毒患者可在脱敏后给予青霉素治疗。在适当治疗后3个月，大多数先天性梅毒患者的血清学试验为阴性，6个月后几乎所有病人均为阴性。由于红霉素治疗对母亲和胎儿均不适宜，故不建议使用。禁用四环素。

　　对早期先天性梅毒(确诊或怀疑病例)，1998年的CDC指南建议给予水溶性青霉素G，每次50000u/kg，每12小时静注1次，生后7日内连续使用，然后增加至每次50000u/kg，每8小时静注1次，再用3日，总疗程为10日。如果不能作静注，可给予普鲁卡因青霉素G每次50000u/kg，先天性梅毒患者每日1次，总疗程为10日。但是肌注不能达到足够的治疗中枢神经系统感染的药物浓度，产生疼痛和肌注困难(因为肌肉量少)，并可引起无菌性脓肿和/或普鲁卡因毒性。

　　专家提示：有关于“先天性梅毒的治疗方法有什么”的介绍就到这里吧。越早治疗梅毒就可以为患者赢得更多的治疗方法和选择，同时疾病也会更容易控制。小编在文章最后，也要提醒患者朋友们，治疗梅毒一定要注意方法方式，坚持科学治疗，不要盲目治疗哦。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈