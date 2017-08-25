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说到先天性梅毒我们就知道它是指母亲患有梅毒后怀孕，然后通过胎盘将梅毒传染给孩子的一个疾病。先天性梅毒对于婴儿的健康危害是非常大的，因此需要尽早的治疗。因为只有及时的进行治疗，患儿长大后才不会受到过多影响与伤害。那么，先天性梅毒的治疗方法有什么呢？下面我们就一起来看一下。

对于治疗梅毒患者的脑脊液检查正常的人，且没有其他的疾病的活动性体征的(如长骨X线检查阴性，全血细胞计数正常)，在宫内接受或者是未接受标准的青霉素治疗的先天性梅毒婴儿，我们可以给予他单剂苄星青霉素G50000u/kg肌注，或者是在随访期间内分次肌注。对没有接受过任何的梅毒治疗的母亲来说，许多的专家更愿意采用10日全程治疗的方法治疗梅毒。如果梅毒患处还没有发生比较严重的损害，预后通常会比较良好。对母亲和其他感染家属也是应进行相关治疗的。

先天性梅毒的治疗方法有什么？对新发现的婴幼儿和儿童先天性梅毒，在治疗梅毒开始前先作脑脊液检查。因为尚未建立适宜的缓和剂量治疗方案，CDC建议对任何患晚期先天性梅毒的儿童，给予水溶性结晶青霉素G20万~30万u/(kg/d)，分4次静注(达到成人剂量)，共治疗10日。

对患早期梅毒的怀孕妇女建议给予2剂240万u的苄星青霉素G肌注(每周每侧臀部各注射120万u)。对患晚期梅毒或神经性梅毒的非妊娠病人应作随访性治疗。有时这种治疗后可发生严重的Jarisch-Herxheimer反应，导致自发性流产。对青霉素过敏者，先天性梅毒患者可在脱敏后给予青霉素治疗。在适当治疗后3个月，大多数先天性梅毒患者的血清学试验为阴性，6个月后几乎所有病人均为阴性。由于红霉素治疗对母亲和胎儿均不适宜，故不建议使用。禁用四环素。

对早期先天性梅毒(确诊或怀疑病例)，1998年的CDC指南建议给予水溶性青霉素G，每次50000u/kg，每12小时静注1次，生后7日内连续使用，然后增加至每次50000u/kg，每8小时静注1次，再用3日，总疗程为10日。如果不能作静注，可给予普鲁卡因青霉素G每次50000u/kg，先天性梅毒患者每日1次，总疗程为10日。但是肌注不能达到足够的治疗中枢神经系统感染的药物浓度，产生疼痛和肌注困难(因为肌肉量少)，并可引起无菌性脓肿和/或普鲁卡因毒性。

专家提示：有关于“先天性梅毒的治疗方法有什么”的介绍就到这里吧。越早治疗梅毒就可以为患者赢得更多的治疗方法和选择，同时疾病也会更容易控制。小编在文章最后，也要提醒患者朋友们，治疗梅毒一定要注意方法方式，坚持科学治疗，不要盲目治疗哦。