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性病的发病率很高，这种疾病的出现严重侵害着患者朋友的身体健康，甚至还会影响到夫妻之间的感情导致家庭的破裂。因此大家在日常应该对性病提高警惕，及时发现及时进行对症治疗。说到治疗，现在很多人比较疑惑，那么治疗性病见效快的方案都有哪些呢？为了便于大家了解，接下来就为大家做下详细的介绍。

治疗性病见效快的方案都有哪些呢？治疗方案如下所示：

首先治疗性病必须要明确感染的性质，性病一旦临床上发生泌尿系感染的症状，必须明确是否为细菌性，究属那一类细菌等作培养和药敏，然后针对细菌的种类用药。另外治疗时必须鉴别下尿路感染还是上尿路感染二者在治疗上有所不同，前者预后差，易复发;后者预后佳，很少复发。治疗性病之前必须查明泌尿系有无梗阻，因为泌尿系梗阻为引起感染的直接诱因，同时在感染后若有梗阻存在则不易，易产生耐药性菌株，同时亦易复发，所以患者在治疗性病时必须要明确诱因后再进行诊治。

治疗性病见效快的方案都有哪些？大家需要注意，因为血行性与上行性感染在治疗上有所区别。血行性感染发病急剧，有高热寒战，全身症状明显，应用血浓度高的药物或用静脉给药;而上行性感染以膀胱刺激征为主，应用尿浓度高的药物和解痉药物，血行性者需经静脉给药，所以治疗性病之前一定要进行详细区分。

最后大家要知道，治疗性病必须要才行，防止转为慢性急性泌尿系感染往往因治疗不当，包括用药和剂量，产生耐药性菌株而转为慢性，常在治疗性病上带来困难。当泌尿系感染出现症状后，经适当治疗，在24～48小时后症状缓解，一般应用原剂量维持7天为。若有感染史、尿路梗阻等诱因者，必须用药时间加长，用维持剂量2～6周，以防转为慢性。

温馨提示：以上就是关于“治疗性病见效快的方案都有哪些”的具体介绍，小编希望能够帮助到广大患者朋友。感染了性病后一定要及时进行科学的治疗，要避免治疗不不到位等情况，这样可以有效避免性病复发，最后祝大家早日康复。