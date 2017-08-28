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成都尖锐湿疣哪家医院好的看

2017-08-28
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核心提示：专家热线：130－7289－8620（VX同号）专家QQ：2298－0636－90成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　如何治疗尖锐湿疣恢复的快？尖锐湿疣是近几年发病率非常高的一种疾病，此疾病严重危害患者的健康，一旦检查出此疾病，就一定要及时治疗，随着医学不断的发展进步，治疗尖锐湿疣的方法也越来越多，那么如何治疗尖锐湿疣恢复的快呢？很多人都不是很了解，下面我们针对此问题进行具体介绍。

　　一般治疗尖锐湿疣：尖锐湿疣发生的时候可以需要合理的饮食，这样会有效增加患者的免疫能力。患者的饮食中如果缺少酪氨酸就会影响黑色素的形成，因此患者可以多食用一些含有酪氨酸和矿物质的食物，如瘦肉和鸡蛋，茄子和丝瓜等新鲜的水果和蔬菜。

　　物理治疗尖锐湿疣：物理治疗尖锐湿疣包括激光、冷冻、光动力、电灼、手术等，这些治疗方法可快速消除表现疣体，但不能根除体内休眠病毒，且易复发，不具效果，容易增强病毒顽固性，每次治疗3-5分钟，须再次或多次治疗。

　　药物治疗尖锐湿疣：黄柏、板蓝根、紫草、木贼香、附薏苡仁、桃仁、红花、当归、川芎、牡蛎各10～15克，具有清热解毒，活血散结作用。每天1剂，水煎后熏洗患处2次，每次15～20分钟。红花10克，大青叶30克，苏叶15克，板蓝根30克，水煎外洗，每日数次。大青叶20克，板蓝根20克，苍术10克，红花10克，蛇床子15克，煎水2000毫升，浸泡患处，每天两次，每次20分钟。

　　抗毒治疗尖锐湿疣：通常情况下，若因病毒感染所引起，则需采取抗病毒药物治疗。若因生殖器炎症所导致，则需要在治疗尖锐湿疣的过程中连同生殖器炎症一起治疗。若是因免疫力低下而造成的，则需采取提高免疫力的方式来治疗。若患者所患尖锐湿疣的体积较大，一般还是建议手术剥离，手术后配合使用药物，这样效果会更好。

　　夫妻同治尖锐湿疣：夫妻双方有一人患有尖锐湿疣，都要进行诊治，避免交叉感染。尖锐湿疣不一样的于其他性病，具备一定的潜伏期，约为数月，一旦病情更加严重，医治就显得非常困难了，大多数生殖泌尿感染疾病的的医治期为感染后的10天-1个月以内，此时病情前期，医治难度小，拖延时间越长，医治难度越大。

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