39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 成都华西皮肤病医学研究院 > 正文
综合
问医生

成都尖锐湿疣哪里治疗比较好

2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：专家热线：130－7289－8620（VX同号）专家QQ：2298－0636－90成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　尖锐湿疣如何治疗康复速度快？现在患上尖锐湿疣的患者并不在少数，这些患者朋友梦寐以求的应该就是远离该疾病的困扰，临床专家告诉我们，要想远离尖锐湿疣并不难，只要患者朋友选择一种适当的方法进行治疗就可以了，目前临床上治疗尖锐湿疣的方法有很多种，只要患者朋友遵循对症治疗的原则，接下来我们就来说说尖锐湿疣的治疗方法，希望可以帮助到大家。

　　尖锐湿疣如何治疗康复速度快？

　　一、日常偏方治疗尖锐湿疣

　　①、菝葜饮：菝葜根500g，甘草25g。水煎2次，滤液合并，再以文火浓缩至100mL，每服50mL，尖锐湿疣患者每日2次。

　　②、蛇舌草：白花蛇舌草30～60g。水煎取汁，去渣，调入蜂蜜适量，频饮治疗尖锐湿疣。

　　第二、中医中药治疗尖锐湿疣

　　治疗尖锐湿疣，方选萆藓化毒汤加减，萆薜10克、苍术克、黄柏10克、生苡仁30克、土茯苓30克、丹契10克、通草10克、泽泻10克、马齿苋30克。如湿热重者，可加入龙胆草10克;大便不通者，可加入芦荟10克。

　　第三、外科手术治疗尖锐湿疣

　　手术切除对带蒂的较大、孤立的疣体可考虑手术切除。尖锐湿疣一般不主张手术切除，因为手术治疗后，尖锐湿疣很容易复发，使治疗失败。但对带蒂的较大的疣体或疑有恶变者，可考虑手术切除。有的患者尖锐湿疣生长过于迅速，或大如菜花，其他治疗十分困难，可考虑手术治疗。为防止复发，术后配合其他治疗。根据疣块、覆盖面积，选择病灶切除或外阴切除。

　　第四、物理电灼治疗尖锐湿疣

　　物理电灼是较老的一种治疗尖锐湿疣的方法。过去皮肤科医师常用高频电刀或电烙铁烧灼寻常疣、色素痣及其他皮肤赘生物。它的特点是操作简单，见效快。高频电刀能直接切除和干燥疣体，治疗也较，但是，电烧灼疮面愈合较缓慢。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈