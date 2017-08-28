成都尖锐湿疣哪里治疗比较好

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尖锐湿疣如何治疗康复速度快？现在患上尖锐湿疣的患者并不在少数，这些患者朋友梦寐以求的应该就是远离该疾病的困扰，临床专家告诉我们，要想远离尖锐湿疣并不难，只要患者朋友选择一种适当的方法进行治疗就可以了，目前临床上治疗尖锐湿疣的方法有很多种，只要患者朋友遵循对症治疗的原则，接下来我们就来说说尖锐湿疣的治疗方法，希望可以帮助到大家。

尖锐湿疣如何治疗康复速度快？

一、日常偏方治疗尖锐湿疣

①、菝葜饮：菝葜根500g，甘草25g。水煎2次，滤液合并，再以文火浓缩至100mL，每服50mL，尖锐湿疣患者每日2次。

②、蛇舌草：白花蛇舌草30～60g。水煎取汁，去渣，调入蜂蜜适量，频饮治疗尖锐湿疣。

第二、中医中药治疗尖锐湿疣

治疗尖锐湿疣，方选萆藓化毒汤加减，萆薜10克、苍术克、黄柏10克、生苡仁30克、土茯苓30克、丹契10克、通草10克、泽泻10克、马齿苋30克。如湿热重者，可加入龙胆草10克;大便不通者，可加入芦荟10克。

第三、外科手术治疗尖锐湿疣

手术切除对带蒂的较大、孤立的疣体可考虑手术切除。尖锐湿疣一般不主张手术切除，因为手术治疗后，尖锐湿疣很容易复发，使治疗失败。但对带蒂的较大的疣体或疑有恶变者，可考虑手术切除。有的患者尖锐湿疣生长过于迅速，或大如菜花，其他治疗十分困难，可考虑手术治疗。为防止复发，术后配合其他治疗。根据疣块、覆盖面积，选择病灶切除或外阴切除。

第四、物理电灼治疗尖锐湿疣

物理电灼是较老的一种治疗尖锐湿疣的方法。过去皮肤科医师常用高频电刀或电烙铁烧灼寻常疣、色素痣及其他皮肤赘生物。它的特点是操作简单，见效快。高频电刀能直接切除和干燥疣体，治疗也较，但是，电烧灼疮面愈合较缓慢。