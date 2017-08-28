成都尖锐湿疣哪里治的效果好

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快速治疗尖锐湿疣的方法是什么？尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒感染所引起的，严重危害患者的健康，所以及时治疗很关键，随着医学不断的发展进步，治疗尖锐湿疣的方法也在逐渐的增多，如药物治疗等等，那么快速治疗尖锐湿疣的方法是什么呢？很多人都不是很了解，下面我们针对此问题进行具体介绍。

西药疗法治疗尖锐湿疣：

50%三氯醋酸溶液每日1次，用至疣体结痂脱落为临床。注意不要损害周围的正常皮肤、粘膜。尖锐湿疣患者用药6次未愈则应改用其他疗法。5%咪喹莫特霜每周3次，用药6～10小时后洗掉，尖锐湿疣患者最多使用16周。

西医外科治疗尖锐湿疣：

手术治疗尖锐湿疣：手术切除对带蒂的较大、孤立的疣体可考虑手术切除。尖锐湿疣一般不主张手术切除，因为手术治疗后，尖锐湿疣很容易复发，使治疗失败。但对带蒂的较大的疣体或疑有恶变者，可考虑手术切除。有的患者尖锐湿疣生长过于迅速，或大如菜花，其他治疗十分困难，可考虑手术治疗。为防止复发，术后配合其他治疗。根据疣块、覆盖面积，选择病灶切除或外阴切除。

冷冻治疗尖锐湿疣：液氮或二氧化碳干冰冷冻，使疣组织(即皮肤损害局部)坏死。尖锐湿疣是由于尖锐湿疣病毒的感染，导致皮肤粘膜的良性增生。它有大量的小血管，增殖迅速。用冷冻的方法可使尖锐湿疣内结冰，形成组织局部的高度水肿，从而破坏疣体。冷冻治疗的好处是局部不留痕迹，治疗过程中除局部红肿，疼痛及水疱反应外，一般无明显后遗症。

激光治疗尖锐湿疣：激光治疗是常用的治疗尖锐湿疣的方法。它的特点是见效快，在治疗的当时，疣体即可脱落。常用的是二氧化碳激光，烧灼疣体，一般1次即可使疣体脱落。

偏方疗法治疗尖锐湿疣：

血瘀滞证尖锐湿疣患者见于皮损暗红或暗褐色，增长缓慢，经久不消，或有疼痛的患者。舌暗淡，苔薄白，脉细涩。这是由于毒邪结聚日久，阻滞气机，致气血瘀阻所致。治疗宜理气活血、化瘀散结，常用方为桃红四物汤加减。