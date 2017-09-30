成都治疗尖锐湿疣哪个医院费用低

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男性生殖器疱疹的症状与医治？生殖器疱疹难治又反复病发，患病之后给各位读者的生活带来的影响是很大的。对生殖器疱疹这种疾病那一定是要尽快的去医治的，避免造成更大的伤害和麻烦。男性生殖器疱疹的症状与医治？

一、生殖器疱疹的全身治疗方法

治疗生殖器疱疹我们可以采取全身治疗的方方法。它的特点是可以使感染的病毒不能继续存活，直接消灭病毒;并能调节我们自身的免疫力，避免疾病的复发。对于原发性全身治疗方法，我们一般采用阿昔洛韦静滴或口服，丽珠威口服，干扰素肌注，白细胞介素ⅱ肌注。而在治疗复发性生殖器疱疹时，可使用干扰素300万单位肌注，每日一次，10次为一疗程，共三个疗程，适当配合使用白细胞介素ⅱ或利百多或灵杆菌素。

二、生殖器疱疹的局部治疗方法

局部治疗方法主要是对患部做局部的保护，避免再次出现感染。在局部用药上我们可采用外涂2%龙胆紫溶液，或选用10%次没食子酸铋、氧化锌油膏或泥膏、紫草生地榆油膏、0.5%新霉素软膏、或0.25%-0.1%疱疹净软膏、5%疱疹净二甲基亚砜溶液等。

男性生殖器疱疹的症状与医治？简单的就给各位介绍这些内容了，对于生殖器疱疹的医治各位一定不能马虎，出现症状之后，务必要尽快的去医院接受相关的医治，早期尽早的控制好病情！