成都治疗尖锐湿疣哪里医院好

核心提示：成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

生殖器疱疹怎样医治才有作用？生殖器疱疹不仅是性传播疾病多见的一种，且也是危害男性生殖系统健康的疾病之一，因而当男性兄弟感染上这种疾病时，一定要引起高度的重视，活跃到正规的医院进行医治。那么生殖器疱疹怎样医治才有作用？

专家表示，生殖器疱疹是一种生殖器感染的性传播疾病，患者的生殖器通常会出现创伤。生殖器疱疹在单纯疱疹病毒感染后平均约4～5日，外阴患部先有灼热感，旋即发生成群丘疹，可为一簇或多簇，继之形成水疱。数日后演变为脓疱，破溃后形成溃烂或浅溃疡，自觉疼痛，最后结痂自愈，病程约2～3周。

生殖器疱疹归于性传播性疾病，主要感染了单纯疱疹2型病毒。因而临床上所用的医治办法主要是采取抗病毒，进步免疫力的医治。生殖器疱疹归于易传染，易复发的疾病。进步自身免疫力尤为重要。在活跃医治的同时，要调整心态，放松自个，恰当的锻炼，进步机体免疫力，可有效预防复发。在医治期间要禁止性生活，避免引起交叉感染，影响医治作用。

生殖器疱疹怎样医治作用？

1、生殖器疱疹医治分一般性医治、抗病毒医治。这些医治都是必要的。一般性医治事实上是对症医治，而抗病毒医治是对应医治，生殖器疱疹该如何医治，选择科学合理安全有效的医治办法是关键，这样才能一次性除根，恢复健康。

2、避免不洁性交及不正当的性关系，活动性生殖器疱疹患者禁止与任何人发生性关系;医治期间禁行房事，必要时配偶亦要进行检查;对部分损害的护理，应注意保持清洁和干燥，防止继发感染。

3、一般来说，医生在医治的同时，会要求患者有一定的饮食禁忌。由于必要的忌口是防止复发的必要条件。如常吃辛辣发物，抽烟饮酒都对康复不利，特别是饮酒可促进本病复发，加重生殖器疱疹的症状。

通过上述介绍了“生殖器疱疹怎样医治才有作用”之后，信任大家也明白了生殖器疱疹是一种具有十分强的传染性疾病，因而专家提醒，一旦患该疾病就不是一个人的事情。