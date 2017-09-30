成都好的尖锐湿疣医院

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生殖器疱疹一种有效的治疗方法？生殖器疱疹的传染性强复发率高，让患者饱受它的痛苦。性接触传播是它的主要途径，在现代也是比较常见的一种性病，对人类的生存构成了极大的威胁。生殖器疱疹患者迫切需要一种有效的治疗方法去生殖器疱疹。生殖器疱疹一种有效的治疗方法？

目前生殖器疱疹的治疗主要采用口服抗病毒药物、干扰素、物理治疗等方法，其中干扰素治疗是最普遍使用的方法。这些药物主要是通过抑制病毒的复制，控制病情的发展，还不能杀灭和清除病毒，停药会出现复发;长期用药会导致产生耐药，使后续治疗更加困难。而新出现的一种生殖器疱疹的治疗方法却有很好的效果，那就是抗原激活自体免疫系统方法。

这种生殖器疱疹的治疗方法采用取患者自身感染hsv病毒感染细胞，将病原疣体及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于治疗生殖器疱疹的自动免疫抗毒制剂。让自身免疫系统便会产生一定的保护物质，产生主动清除病毒能力，达到临床治疗的目的，当再次接触到这种病原菌时，人体的免疫系统便会依循其原有的记忆，制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害。

生殖器疱疹一种有效的治疗方法？上面就是关于生殖器疱疹治疗方法的介绍。想尽快了解生殖器疱疹的治疗方法的问题，就需要大家靠自己聪明的大脑去选取了，生殖器疱疹好的治疗方法既可以避免花费冤枉钱，又可以早日结束生殖器疱疹带来的痛苦。基因工程靶向细胞治疗方法是可以放心选择的治疗方法，免去大家的后顾之忧。