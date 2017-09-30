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成都好的尖锐湿疣医院是哪家

2017-09-30
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核心提示：成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　治疗生殖器疱疹的药方有什么？很多病人得了生殖器疱疹后心情非常着急，生殖器疱疹是一个复发率极高的疾病，这个疾病对病人的身体是有着非常大的伤害的，非常多的朋友们当下挑选药物进行医治疾病，那么治疗生殖器疱疹的药方有什么？

　　全身治疗：治疗原则其一使感染的hsv不能活化，甚至消灭病毒;其二调节免疫，防止再发，可用阿昔洛韦静滴或口服，丽珠威口服，干扰素肌注，白细胞介素ⅱ肌注。我们在复发性生殖器疱疹的治疗时，使用四医大生物技术中心产的干扰素300万单位肌注，每日一次，10次为一疗程，共三个疗程，适当配合使用白细胞介素ⅱ或利百多或灵杆菌素，95%的病人不复发。

　　局部疗法：生殖器疱疹的治疗原则为干燥、收敛、保护患部，防止继发感染。可外涂2%龙胆紫溶液，或选用10%次没食子酸铋(代马妥dermatol)、氧化锌油膏或泥膏、紫草生地榆油膏、0.5%新霉素软膏、或0.25%~0.1%疱疹净(idu)软膏、5%疱疹净二甲基亚砜溶液(用于皮肤疱疹)等。对颜面部者亦可用10%醋酸铝或锌铜合剂。

　　治疗生殖器疱疹的药方有什么？以上就是我们为大家介绍的一下治疗生殖器疱疹的药物，仅供参考，切勿盲目服用。提醒大家得了病还是应该去正规的医院接受医生的正规治疗。

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