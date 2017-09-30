成都尖锐湿疣好的治疗医院

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1.局部疗法：原则为干燥、收敛、保护患部，防止继发感染。可外涂2%龙胆紫溶液，或选用10%次没食子酸铋(代马妥dermatol)、氧化锌油膏或泥膏、紫草生地榆油膏、0.5%新霉素软膏、或0.25%~0.1%疱疹净(idu)软膏、5%疱疹净二甲基亚砜溶液(用于皮肤疱疹)等。对颜面部者亦可用10%醋酸铝或锌铜合剂。

2.全身治疗：治疗原则其一使感染的hsv不能活化，甚至消灭病毒;其二调节免疫，防止再发，可用阿昔洛韦静滴或口服，丽珠威口服，干扰素肌注，白细胞介素ⅱ肌注。在治疗复发性生殖器疱疹时，使用四医大生物技术中心产的干扰素300万单位肌注，每日一次，10次为一疗程，共三个疗程，适当配合使用白细胞介素ⅱ或利百多或灵杆菌素，95%的病人不复发。

患了生殖器疱疹是否能治？当患者出现生殖器疱疹的相关症状后，则应该要及时到正规医院进行诊断，并且在确诊后及时的进行治疗，对于该病患者应该要做到早发现、早诊断、早治疗。如果大家还有什么疑问，可以咨询我们的在线专家。