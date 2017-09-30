39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 成都华西皮肤病医学研究院 > 正文
综合
问医生

成都得了尖锐湿疣该怎么治疗

2017-09-30
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　两大类医治生殖器疱疹的办法？得了生殖器疱疹需要一个的医治。只有的医治好了患者才会真正的脱离疾病。生殖器疱疹比较顽固难治，虽说是有很多治疗的方式，但还是有很多人得不到好的治疗。该病还经常复发，更难治好了。一般的在疣体消除干净经过三个月后不再长出新的疣体，这样才能够被认为是医治好。两大类医治生殖器疱疹的办法？

　　常见的中医治疗办法有很多，其中采用黄柏、野菊花、马齿苋，煎熬成汤，外洗，每日2次，每次洗敷15分钟;还有木贼草，板蓝根，煎汤约200ml外洗，每日2次，每次30分钟;还有取鲜半边莲适量，洗净后捣如泥，敷于患处，盖上纱布，每日换药1～2次;取青黛散适量，加入香油调成糊剂，用时涂于患处，每日换药1次等，对于患者的治疗有很大好处。

　　在西医方面，生殖器疱疹可进行保守治疗，采用药物治疗也是可行的。可以口服中药进行治疗，一方面治疗费用相对便宜;另一方面，通过口服中药整体调理，可以提高机体免疫力，自然就可控制生殖器疱疹的复发。 作为患者，一定不要有太大的心理负担，因为保持良好的心态，愉悦的情绪也可以减轻本病的发作。这里要指出的是，在某些广告里被暗示有“特效”的干扰素、白介素等免疫制剂，在预防复发方面并无确切效果。

　　两大类医治生殖器疱疹的办法？对于生殖器疱疹怎么能这个情况，人们首先要挑选专业的正规医院生殖器疱疹，和需要详细的检测。生活中的是能够详细了解生殖器疱疹的知识，有助于医治患者。生殖器疱疹患者病后不要惊慌，早期诊断和时间医治是的。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈