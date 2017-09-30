成都得了尖锐湿疣该怎么治疗

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两大类医治生殖器疱疹的办法？得了生殖器疱疹需要一个的医治。只有的医治好了患者才会真正的脱离疾病。生殖器疱疹比较顽固难治，虽说是有很多治疗的方式，但还是有很多人得不到好的治疗。该病还经常复发，更难治好了。一般的在疣体消除干净经过三个月后不再长出新的疣体，这样才能够被认为是医治好。两大类医治生殖器疱疹的办法？

常见的中医治疗办法有很多，其中采用黄柏、野菊花、马齿苋，煎熬成汤，外洗，每日2次，每次洗敷15分钟;还有木贼草，板蓝根，煎汤约200ml外洗，每日2次，每次30分钟;还有取鲜半边莲适量，洗净后捣如泥，敷于患处，盖上纱布，每日换药1～2次;取青黛散适量，加入香油调成糊剂，用时涂于患处，每日换药1次等，对于患者的治疗有很大好处。

在西医方面，生殖器疱疹可进行保守治疗，采用药物治疗也是可行的。可以口服中药进行治疗，一方面治疗费用相对便宜;另一方面，通过口服中药整体调理，可以提高机体免疫力，自然就可控制生殖器疱疹的复发。 作为患者，一定不要有太大的心理负担，因为保持良好的心态，愉悦的情绪也可以减轻本病的发作。这里要指出的是，在某些广告里被暗示有“特效”的干扰素、白介素等免疫制剂，在预防复发方面并无确切效果。

两大类医治生殖器疱疹的办法？对于生殖器疱疹怎么能这个情况，人们首先要挑选专业的正规医院生殖器疱疹，和需要详细的检测。生活中的是能够详细了解生殖器疱疹的知识，有助于医治患者。生殖器疱疹患者病后不要惊慌，早期诊断和时间医治是的。