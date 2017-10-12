成都治疗尖锐湿疣哪家专科医院好

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患者怎样做及时预防感染生殖器疱疹，很多患有生殖器疱疹的患者都想要此病，但是这种疾病及其容易再次发作，那么治疗此病后应该怎样预防这种疾病的反复发作呢，我们来了解一下。

1、提高性道德杜绝性乱

生殖器疱疹生殖器疱疹预防是非常重要的可通过性传播的，所以通常要坚决杜绝乱，生殖器疱疹患者中60%是通过性接触感染。从感染社会通过性生活在家庭聚会，并传染给配偶，可能通过密切生活接触到他家庭的其他成员，不仅带来身体上的疼痛引起的上地，和家庭不和，携带的心理压力。因此，提高道德，不发生婚外性行为是生殖器疱疹预防发生的重要方面。

2、提倡淋浴不用别人贴身衣物用具

日常生活中，我们应该注意卫生，生殖器疱疹是可以传染的，所以我们应该防止传染，不应该使用其他人的内衣，泳装和浴缸;提倡淋浴在浴池洗澡后不洗盆塘，，不直接坐浴椅。

3、公共场所要注意卫生

怎样及时预防感染生殖器疱疹？在厕所尽量使用蹲式厕所;厕所前用肥皂洗手;不在密度，消毒不严格在游泳池里游泳。

4、讲究个人卫生

注意个人卫生，每日清洗外阴，换洗的内衣，个人的内裤单独清洗。即使家庭成员间也应该做到一人一盆，毛巾分用。

5、定期复查

在现实生活中，如果一方患有生殖器疱疹，应禁止性生活，平时。如果配偶只有物理疗法，虽然外阴可见的生殖器疱疹消失了，但患者仍与人乳头瘤病毒，还应该接受口服药物和综合治疗，治疗后复查。在此期间如果发生性行为，可以使用安全套的保护。以上是关于如何预防生殖器疱疹作介绍。