成都治疗尖锐湿疣哪所医院能好

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生殖器疱疹，是我们大家很常见的一种疾病，很多朋友都担心一旦患上了生殖器疱疹该怎么去治疗呢？专家提醒大家一定要做好心理准本，保持良好的心态，积极面对病痛，本篇文章针对这一问题做一下介绍：注意生殖器疱疹复发原因，做好预防。

关于生殖器疱疹复发的原因有很多种：生殖器疱疹之所以会复发，与疾病本身的特性有关系。对于它的治疗的主要手段是消除可见的疣体，而治疗HPV感染则缺乏非常有效的办法。当用传统治疗方法(如CO2激光或液氮冷冻等)局部去除疣体后，溃疡周围潜伏的HPV可使原皮肤有损害部位再发新的皮损。另外，60%的生殖器疱疹患者尿道内有HPV潜伏感染，这既可造成性伴的HPV感染，又可通过自身感染导致生殖器疱疹复发。

1、保持个人卫生的清洁：对于生殖器部位要每日进行清洗，勤换内衣裤，个人地内裤单独清洗。即使家庭成员间也应该做到一人一盆，毛巾分用。

2、在患病期间要禁止性生活，因为在病情尚未治疗的情况下，发生性行为，就有可能导致病情再次感染，如果配偶仅进行了物理治疗，虽然外阴部可见地生殖器疱疹消失了，但患者仍带有人乳头瘤病毒，还应该接受口服药及外洗药地综合治疗，疗后复查。在此期间如果发生性行为，可使用避孕套进行防护。

3、避免间接传染：要保持较好的生活卫生习惯，居住环境要定期进行消毒，不使用别人地内衣、泳装及浴盆;在公共浴池不洗盆塘，提倡淋浴，沐浴后不直接坐在浴池地坐椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶;上厕所前用肥皂洗手;不在密度大、消毒不严格地游泳池游泳。

4、杜绝不洁性行为：临床上超过一半以上的患者是因直接发生不洁性行为而致病的，家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切地生活接触传给家中其他人，既带来了生理上地痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此提高性道德，不发生婚外性行为是预防生殖器疱疹发生地重要方面。