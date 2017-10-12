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成都治疗尖锐湿疣哪所医院好

2017-10-12
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核心提示：成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　预防生殖器疱疹要遵循哪些原则？生殖器疱疹是性病中的一种，此病有诱发生殖器癌的危险性，很多人都十分害怕性病，性病常常给人们的心理造成极大的负担，性病不仅伤害患者本身，还会对家人造成威胁，所以当有人患有生殖器疱疹就一定要去正规医院进行治疗，那么在生活当中我们应该如何预防生殖器疱疹呢？

　　对于生殖器疱疹应该要提高警惕，提前做好预防准备，预防生殖器疱疹的发生的方法有如下几点：

　　方法一：调节饮食

　　在发病期间，患者一定要禁忌辛辣油腻食品，否则该疾病活动期的皮损表现属于中医学中的热证，而辛辣之品有助热发散的作用，可以加重局部症状;在病毒静止期，可以多进食一些富含蛋白质和维生素的食品，并且锻炼身体，以增强体质，增强免疫力，减少复发。在生殖器疱疹急性期还要适当休息。

　　方法二：端正态度

　　在生活中，患者不要由于患此病，治疗起来有些困难，就心情抑郁，自怨自艾，这样对病情没有任何好处。只有树立信心，配合医生积极治疗，才能缩短病程，减少复发。治疗时夫妻双方应该同时进行。

　　方法三：注意生活

　　现实生活中，患者朋友一定要注意自己的日用品，尤其是可能导致病毒传染的物品如内裤、毛巾、浴盆等，用后要及时清洗消毒。注意外阴清洁，防止继发感染。上厕所前、后都要洗手。在疱疹活动期，禁止性生活。平时过性生活时，可选用避孕套防护。

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