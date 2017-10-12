成都治疗尖锐湿疣排名好的医院

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怎样杜绝生殖器疱疹的疾病，想要有效的杜绝生殖器疱疹，了解其患病原因很关键。在知道患者是什么原因引起该疾病后，有针对性的治疗很重要。那么，究竟生殖器疱疹的病因是什么呢？我们现在就来为大家具体的介绍。

谁都不想患上生殖器疱疹这种病，但是患上了生殖器疱疹我们就是没有办法，对生殖器疱疹的到来要注意的就是它的治疗方法，生殖器疱疹病人需要积极的选择合适有效的治疗办法，得生殖器疱疹的原因是什么呢？怎么避免这些呢？

性传播：近年来，在世界范围内，生殖器疱疹的患病人数不断增加特别是在性活跃的人群中，约有30%的人患过生殖器疱疹，尤其是在青年人中。本病传染性极强，凡与患有阴茎疱疹的男性发生一次性接触的女性，约有80%可受感染。

不良习惯：湿疣初期皮肤的磨擦或损害，如由性交造成的这些损伤，也可导致复发。

外伤感染：身体创伤，免疫系统功能低下的时候也会导致生殖器疱疹的出现。例如，被艾滋病病毒、或其他性疾病减弱免疫系统功能的人比平常人更容易引发生殖器疱疹。

感冒和日光：普通感冒和日光似乎可以触发口腔疱疹(感冒疮)，但是还没有证据证明他们触发生殖器疱疹，这种常见于自身免疫力低弱的患者。

激素：女性患病，与激素也有关系，像发生在月经周期的激素变化可以影响生殖器疱疹的爆发，人体内分泌紊乱的情况下，也容易导致病情的发作。

间接接触传染：凡是生殖器疱疹患者使用过的衣服、被褥、马桶和浴巾等均可能被患者的分泌物污染而带上生殖器疱疹病毒，与生殖器疱疹病人密切生活在一起的健康人，当轻微的伤口接触到这些沾有病毒的物品时，就容易感染上。

怎样杜绝生殖器疱疹的疾病？以上即是关于得生殖器疱疹的原因的介绍了，希望这些可以帮助大家，在今后预防该病的过程中起到很好的作用。近年来生殖器疱疹的发病率呈上升趋势，建议年轻人们，一定要注意克制自己，不要进行不正当的性行为。