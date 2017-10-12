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成都治疗尖锐湿疣排名好医院

2017-10-12
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核心提示：成都华西皮肤病医学研究院专注性病诊疗16年，是老百姓认可的好医院。如你有关于性病、尖锐湿疣、生殖器疱疹、梅毒等性传播疾病欢迎拨打我们的热线电话咨询在线专家。

　　生殖器疱疹需要知道的常识？由于人们对性传播疾病的不正确宣传，使许多生殖器疱疹患者产生了恐惧感和忧虑的心理状态，精神负担过重，担心不能被或有癌变等不良后果。这种心理机能失调会扰乱机体正常免疫功能，降低了机体免疫功能和抗病毒能力，易于病毒繁殖，这就成为了常见的生殖器疱疹复发和治疗困难的原因。因此，要进行诊断治疗必须到正规医院去，使患者对其病情有一定的了解和认识，以利治疗。生殖器疱疹需要知道的常识？

　　1、生殖器疱疹具有很强的传染性，所以日常生活中，家中有人患生殖器疱疹时，患者的内衣、床单以及被患者分泌物污染的用具可用煮沸或消毒液浸泡法消毒。另外，夫妻一人患病时，另一方也应该前往医院检查、治疗，以保证夫妻双方的健康不受病毒的威胁。

　　2、预防生殖器疱疹，大家一定要养成良好的生活习惯。专家提倡淋浴，不使用盆塘，洗浴后不直接坐在公共浴池的座椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶。上厕所前一定洗手。要避免性乱，做到洁身自好，减少病毒四处传染的机会。

　　3、坚决杜绝性乱。生殖器疱疹患者中60%是通过性接触染病的。家庭中一方从社会上染病，又通过性生活传染配偶，还有可能通过密切的生活接触传给家中其他人，既带来了生理上的痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此提高性道德，不发生婚外性行为是预防生殖器疱疹发生的重要方面。

　　4、配偶患病后要禁止性生活。如果配偶仅进行了物理治疗，虽然外阴部可见的生殖器疱疹消失了，但患者仍带有人乳头瘤病毒，还应该接受口服药及外洗药的综合治疗，疗后复查。在此期间如果发生性行为，可使用避孕套进行防护。

　　生殖器疱疹需要知道的常识？由此可见，生殖器疱疹自愈的可能性几乎为零，所以治疗该病必然要尽早，在治疗的过程中也要坚持持续治疗，切不可中断治疗，这样可能因潜伏病患而增加的难度，只有通过长期的才能达到比较理想的治疗效果。

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