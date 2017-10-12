成都治疗尖锐湿疣怎么样

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生殖器疱疹该要怎么样预防？谈起生殖器疱疹也许大家并不会感到陌生，生殖器疱疹是众多性病中发病率的一种，它的传染性十分的强大，因此，生殖器疱疹的预防非常重要，只要大家做好了预防工作，就可以避免被感染了。下面，我就为大家详细介绍生殖器疱疹的预防方法。生殖器疱疹该要怎么样预防？

1、家中有人患生殖器疱疹时，患者的内衣、床单以及被患者分泌物污染的用具可用煮沸或消毒液浸泡法消毒。在疱疹活动期，禁止性生活，以免被传染。另外，夫妻一方患病时，另一方也应该前往医院检查、治疗，这也是生殖器疱疹的防范方法。

2、果断杜绝性乱。生殖器疱疹患者中60%是经过性接触染病的。家庭中一方从社会上染病，又经过性生活传染配偶，还有可能经过密切的生活接触传给家中其他人，既带来了生理上的痛苦，又造成家庭不和，背负精神压力。因此提高性道德，不发生婚外性行为是防范生殖器疱疹发生的重要方面。

3、接触了生殖器疱疹患者使用过的物品，如马桶坐垫、毛巾、浴巾、浴盆等都会被感染上生殖器疱疹，因此提倡淋浴，不使用盆塘，洗浴后不直接坐在公共浴池的坐椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶。

4、家中有人患生殖器疱疹时，患者的内衣、床单以及被患者分泌物污染的用具可用煮沸或消毒液浸泡法消毒。

5、经常锻炼身体，抵抗力会增加，这是很关键的。减少精神刺激，避免疲乏等诱发因素。生殖器疱疹常与其他病原体混合感染，因此，发现生殖器疱疹和衣原体感染时，应做有关性病检查，对配偶也应密切观察，必要时同时治疗。

6、妊娠期的女性防范更是关键，不要影响下一代，妊娠28周前原发感染者应终止妊娠，妊娠晚期感染者应在羊水破之前行剖宫分娩。医务人员在处理新生儿结膜炎时，要留意无菌操作，以免传染的更快。