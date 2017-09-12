核心提示：现在意外怀孕的女性有很多，当女性发现自己意外怀孕以后就会选择医院人流，但是人流对女性的身体伤害很大，所以建议女性要选择合适自己的术式，这样可以减小伤害，但是很多患者不了解人流手术的费用，那么成都做人流要多少钱？

现在意外怀孕的女性有很多，当女性发现自己意外怀孕以后就会选择医院人流，但是人流对女性的身体伤害很大，所以建议女性要选择合适自己的术式，这样可以减小伤害，但是很多患者不了解人流手术的费用，那么成都做人流要多少钱？

无痛人流的手术费从几百到几千的都有，具体的费用跟当地的消费水平、手术的难度以及采用的技术、护理、术前检查、术后消炎等等都有关，所以说具体费用是多少要咨询你所在的当地医院。

无痛人流的前一晚要洗澡，换上干净的内衣裤，而且要穿宽松的裤子，自己准备好卫生巾与卫生纸，并且在无痛人流前的一个星期内不能过性生活，并且如果感冒的话也不能做无痛人流。

无痛人流后要留院观察二十四小时，要注意阴道出血的情况，防止出现大出血，无痛人流后阴道出血的情况大约会维持一个星期左右，如果超过一个星期的话就要到医院进行复查。

以上就是对“成都做人流要多少钱”的介绍，人流手术虽然只是一项小手术，但是对女性的身体伤害是很大的，所以建议女性要选择正规的医院，而且要选择合适自己的术式。