核心提示：我院开展的微创超导无痛人流术，除了具有常规无痛人流的一切优势：目标明确，无痛，损伤小，出血少，康复快、避免子宫穿孔、流产不全、感染等，更因在术中能够减少宫内压力，杜绝了宫血逆流导致的子宫内膜异位症，从而大大减少了因人工流产引起的继发性不孕症的发生，并且价格也很公道，非常适合未育女性。

我院开展的微创超导无痛人流术，除了具有常规无痛人流的一切优势：目标明确，无痛，损伤小，出血少，康复快、避免子宫穿孔、流产不全、感染等，更因在术中能够减少宫内压力，杜绝了宫血逆流导致的子宫内膜异位症，从而大大减少了因人工流产引起的继发性不孕症的发生，并且价格也很公道，非常适合未育女性。

当遭遇意外怀孕，无痛、安全这些都成为广大女性做人流要考虑的重要因素。因为做人流最受伤的是子宫，做人流几乎一步一个险情，出血淋漓不尽、子宫穿孔、吸宫不全、漏吸等并发症都有发生的可能。随着人工流产医学的发展，人流已进入"无痛"、"可视"、"微管"新时代。成都玛丽亚天府妇产儿童医院医院率先引进微创超导无痛人流技术，借助微创技术的先进理念，解决女性早孕烦恼，消除传统手术给患者带来的弊端。

成都玛丽亚天府微创超导无痛人流手术的四大优势：

1.精准：直视下宫腔内情况一目了然，可准确迅速取出孕囊。

2.安全：是新一代较安全的人流手术方式，有效防止了人工流产不全、漏吸、子宫穿孔的发生，较大限度的减少了因手术给患者带来的伤害。

3.微创：直视下手术可以完全避免传统人工流产中的“盲刮”而致的子宫内膜不可逆损伤，较大限度的保全了子宫生理功能。

4.生育功能：该手术适用有生育要求的女性，以及高危特殊妊娠者(如做了两次以上人流、子宫畸形、疤痕子宫、妊娠合并子宫肌瘤、体虚多病等)的诊断和治疗。

以上就是对“成都超导无痛人流怎么样？”的介绍，我院产科主任叶宏指出，不同医院、不同的人流方式其价格也不同。但是发现意外怀孕一定要引起重视，人流手术对于女性身体伤害也是很大的，因此一定要选择专业正规的妇产医院，可以有效避免不当人流对女性朋友的伤害！