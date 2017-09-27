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成都玛丽亚天府医院-成都妇产医院咨询专家

2017-09-27
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核心提示：据了解，四维彩超的收费标准各个地方是不同的，价格在360－500元不等。主要看当地的消费水平，和检查的医院，要提醒您的是，做四维彩超要考虑距离和时间，因此在做四维彩超之前和当地的医院确认一下大概什么时候可以做。做四维彩超一般是23－26周是做彩超的时间，可以在产检的时候详细咨询医生事宜。

　　每位妈妈都希望自身拥有一个健康的宝宝，所以很多准妈妈会选择做四维彩超排畸，肯能准妈妈会非常关心四维彩超的费用，玛丽亚天府超声科专家介绍，四维彩超的价格不贵！

　　四维彩超检查多少钱？

　　据了解，四维彩超的收费标准各个地方是不同的，价格在360-500元不等。主要看当地的消费水平，和检查的医院，要提醒您的是，做四维彩超要考虑距离和时间，因此在做四维彩超之前和当地的医院确认一下大概什么时候可以做。做四维彩超一般是23-26周是做彩超的时间，可以在产检的时候详细咨询医生事宜。

　　玛丽亚天府四维彩超技术更专业

　　1、美国GE医疗集团指定“四维彩超技术推广基地”

　　作为全球医疗行业的积极引导者美国GE医疗集团，以创新精神引领妇产超声技术不断进步，为母婴提供全面而精准的服务。而玛丽亚（天府院区）是美国GE医疗集团指定的“四维彩超技术推广基地”，其超声医疗技术受到国际专家的认可和赞赏，更值得广大孕妈们信赖！

　　2、率先引进四维领域的医学新标杆——美国GE -E8超声设备

　　美国GE -E8四维彩超不存在射线、光波和电磁波等方面的辐射，对宝宝和妈妈均无任何影响。具有高清晰、高辨别率、高准确率等优点，能全面检测宝宝在子宫内的发育情况，让产检准确性大大提高，为各位孕妈和胎儿的健康生长保驾护航。

　　3、超声界泰斗定期到院会诊——权威

　　专家团队由出身于全国医学影像学摇篮——川北医学院医学影像系的陆毅主任领衔，更有超声界泰斗、四川大学华西第二医院超声专家杨太珠、朱琦教授定期到院为孕妈提供会诊服务。现在孕妈们不用排队，在网上即可轻松预约，既方便又省心。

　　4、五星酒店式服务——贴心

　　作为西南湖景度假式国际化妇产医院，玛丽亚天府致力于为客户营造温馨舒适的就诊环境，布置优雅，满足顾客不同层次需求。实行多渠道预约制，提前预约无需等候；到院导医全程陪诊；准爸爸可陪同检查，提前享受亲子乐趣；制作胎儿写真集，给宝宝留下0岁高清图像。还有资深专家多对一接诊，保护患者的隐私，真正让准妈妈享有专属的医疗健康服务。

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