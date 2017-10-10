核心提示：我院是成都专业的现代化妇科医院，具有高度的诚信；我院拥有数量巨大的精良设备和成都大多数的先进医生，更引进先进的国际经验，为全国的女性带来健康和快乐。

我们知道，子宫是女性孕育宝宝的重要场所，但是子宫也是很脆弱的，近年来，患上子宫肌瘤的女性越来越多了。临床上，子宫肌瘤的危害有哪些？妇科专家建议：女性朋友们需要每年两次的妇科检查，查看女性子宫的情况以及生殖系统是否健康。有疾病及时治疗，以避免带来更大的危害。

子宫肌瘤的危害有哪些 ：

1、粘连或炎症。浆膜下子宫肌瘤蒂扭转后会发生肠粘连，进而受到肠道细菌感染，发炎的肌瘤会与子宫附件相粘连，引发化脓性炎症。另一方面，肌瘤也会因出血而促使致病菌侵犯其它宫腔器官，引发附件炎、盆腔炎等妇科炎症。

2、继发性贫血。子宫肌瘤会导致月经出血过多，时间一长，便会引起继发性贫血，甚至促发贫血性心脏病。严重之时，患者会有出现全身乏力、面色苍白、心慌气短等不良症状。

3、不孕或流产。子宫肌瘤患者因子宫角部的肌瘤组织压迫输卵管入口，使子宫变形以致妨碍受精卵着床，最终导致不孕症。此外，据统计表明，肌瘤患者的自然流产率也较常人为高，其比例是4：1。

我院是成都专业的现代化妇科医院，具有高度的诚信;我院拥有数量巨大的精良设备和成都大多数的先进医生，更引进先进的国际经验，为全国的女性带来健康和快乐。

以上这些内容是针对“成都子宫肌瘤的危害有哪些”做了简单的介绍，相信大家也有了一定的理解。 温馨提示：子宫检查对于女性的自身健康以及生育有着十分重要的作用，女性朋友们要注意积极地去医院进行子宫检查，来预防子宫肌瘤的发生。如您有需要，可以点击在线咨询，为您预约专家看诊。