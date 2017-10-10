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癫痫病中医能治好吗

2017-10-10
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　　患者在初期患上癫痫病的时候一定要引起重视，否则它就会随着时间的发作的频率越来越快，给患者的伤害也就越来越大，对于治疗癫痫病这是很重要的，所以患者要引起重视，癫痫病的药物治疗基本上是每个患得的首要的选择，那么在今天这个医疗技术如此发达的社会中癫痫病中医能治好吗？下面我们就一起来了解一下吧。

　　癫痫病的发作会给患者带来很大的伤害，这也是大家为什么都非常惧怕癫痫疾病的原因，癫痫病每次发作都让患者像是地府走一圈是的，所以治疗这种疾病就显得尤为重要了，下面就来讲解一下中医治疗癫痫病。

　　1、基本治疗。

　　水沟向鼻中隔深刺、强刺;长强可点刺出血;针刺鸠尾应掌握正确的针刺方向、角度和深度，以防伤及肝、脾等腹腔脏器;其他腧穴常规针刺。每天或隔天治疗一次得了癫痫病该怎么治疗，若一日数发者可一日针数次，控制发作后逐渐减少至每周1~2次，连续治疗3~6个月。

　　2、镇惊安神调气止痫法。

　　如因惊恐等精神情志因素过极而诱发的癫痫病适用此法。惊则气乱，恐则气下，气血逆乱，上犯脑髓，情志过极，心肝火盛，邪热上扰则神不守舍而致惊痫抽搐。在癫痫发和时伴有惊叫，惊惕不安，肌肉跳动，喜笑失常，神魂不守，平时胆怯易惊，躁动不安，少眠多梦，可以用镇惊安神的药物。

　　3、健脾补气止痫法。

　　这种方法常在癫痫休止期使用。尤其病人见有面色发黄、形体消瘦，经常出汗，食欲不振等症状时较为适用。或是轻微抽搐，间隔时间较长，局部肌肉抽动也可以用这种方法。健脾益气虽然不能直接祛风、化痰，但中医认为培土可以抑木，就是说脾胃强壮了，可以抑制肝风的蠢动。另外脾胃健旺了，湿痰也可以减少。所以在临床上应用健脾的药物后，可以看到病人面色逐渐红润，精神好转，食量增加，体质增强，从而使癫痫的发作次数慢慢减少。常用的健脾药物有党参、黄芪、茯苓、白术、黄精、玉竹、山药、薏苡仁、甘草等。

　　以上就是关于“癫痫病中医能治好吗”的相关介绍，相信上面的介绍给大家带来了一定的帮助。癫痫病给患者带来了很多痛苦，患者在治疗时也是非常辛苦的，所以，在生活中如果遇到了癫痫患者，千万不要带有有色眼镜的看待，这样会给患者的心理造成严重的影响！最后，祝愿患者朋友早日恢复健康。

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