导致女性月经不调的常见原因？

核心提示：月经不调的问题是很多女性都容易遇到的困扰，但是对于出现的月经不调的情况，很少有女性朋友会去重视，不要小看了月经不调，很多女性对这种病症并不当一回事，所以、很多人常常会忍忍就算了，严重的会影响到女性的身体健康，月经不调的原因有哪些呢？

月经不调的问题是很多女性都容易遇到的困扰，但是对于出现的月经不调的情况，很少有女性朋友会去重视，不要小看了月经不调，很多女性对这种病症并不当一回事，所以、很多人常常会忍忍就算了，严重的会影响到女性的身体健康，月经不调的原因有哪些呢？

月经不调的常见原因有哪些：

1、不规则流血：大部分女性患上细菌性阴道炎后，常常会有阴道口不规则流血的现象发生，在月经方面的表现主要有月经延后以及月经量变大等等。

2、功能性子宫出血：月经不调程度比较严重的患者还可能会出现功能性子宫出血，这是由于女性的内分泌出现混乱之后所形成的，主要发生在青春期以及较年期的女性朋友身上。

3、闭经：闭经是女性患上月经不调之后所表现出来的为严重的并发症之一，闭经指的是女性的月经在没有任何征兆的情况下连续停止3周以上，但同时在临床上闭经的现象有被是月经不调的

月经不调会给女性带来哪些危害：

一、引发头痛：流行病学调查结果表明，与月经有关的头痛，约占女性头痛的20%，这也是月经不调对女性造成的影响。

二、导致不孕：据相关的统计研究表明，女性月经不调也是导致不孕不育的直接缘由，同时也是导致近些年我国不孕不育频率上升的重要原因。

三：脾气急躁：较年期女性经常会出现一些脾气变得急躁，情绪变化较大的情况，出现出汗、脾气变坏等，这可能是女性内分泌功能出现下降导致的。

四：肥胖：“喝凉水都长肉”，很多人经常发出这样的感慨。据专家介绍，这可能和本人的内分泌失调有关系，高热量、高脂肪的食物，不注意膳食平衡等饮食习惯也会对内分泌产生影响。

五：妇科疾病：妇科内分泌疾病很常见，不育不孕、子宫内膜异位症、痛经、月经不调等都是妇科内分泌的疾病，还有一些乳腺疾病也和内分泌失调有关，有些面部色斑也是由于妇科疾病造成的。

六：肌肤恶化：很多女性都有过这样的经历，亮丽的脸上突然出现了很多黄斑、色斑，抹了不少的化妆品也无济于事，其实这不只是单单的皮肤问题，这些色斑也是内分泌不稳定时再受到外界因素不良刺激引起的。赶走斑点，还你自信