核心提示：阴道炎是女性的常见妇科疾病，对女性的身体健康会产生很大的影响，会影响女性工作和生活，影响性生活质量及夫妻感情，甚至给生育带来了不小的隐患、导致女性患阴道炎的原因有哪些、阴道炎给女性带来的危害有哪些？

阴道炎是女性的常见妇科疾病，对女性的身体健康会产生很大的影响，会影响女性工作和生活，影响性生活质量及夫妻感情，甚至给生育带来了不小的隐患、导致女性患阴道炎的原因有哪些、阴道炎给女性带来的危害有哪些？

阴道炎的发病原因：

1、化脓性阴道炎：由化脓性细菌感染而致使，患者在发病前多患有糖尿病、结核病，尤其是因骑摩托或单车上下车过猛发生阴道撕裂伤，未及时就医而感染罹病。

2、紧身裤性阴道炎：这种阴道炎是由于女性常穿紧身裤所致，尤其是酷热的夏天，姑娘穿绦纶丝三角内裤或弹力连裤丝袜，阴道和外阴在湿闷多汗的环境中捂久了，便易罹患这种阴道炎。

3、过敏性阴道炎：女性常常艳抹浓妆，洗浴后也常在外阴部扑些香粉，洒点香水，然而可能大家有所不知，这些香粉、香水所含的化学成分对外阴和阴道粘膜刺激性很大，更简略致使过敏反应而发生阴道炎、外阴炎。

4、初潮期阴道炎：少女在首次来例假时由于心理上的羞怯和对例假的含糊认识，一般不知道或不注意经期清洁，慌乱中滥用了不洁净的清洁用品纸，导致会阴受不洁的清洁纸和例假带、例假棉塞的污染，病菌乘机滋生和进犯，导致阴道炎。

阴道炎带给女性的危害：

一、诱发其他疾病：细菌性阴道炎可诱发生殖器感染，盆腔炎、肾周炎、性交痛等疾病。

二、影响性生活质量：得了细菌性阴道炎，会伴有外阴瘙痒等症状，对女性的生活和工作会造成诸多的不便和影响，也会影响到夫妻性生活。

三、可造成不孕不育：正常情况下，阴道内的菌群比较平衡，酸碱度比较均衡(pH值大概在3.8-4.5之间)。这种适宜精子暂时存留、通过的环境，是非常重要的，一旦这种环境被破坏，就容易发生不孕不育。

四、影响胎儿发育：细菌性阴道炎对于患者自身的危害是可想而知的，除了会给母体的生殖健康造成麻烦外，细菌严重感染的患者还会影响正常的工作和学习。在妊娠期间，这种危害自然增大，因为还会危及到胎儿，轻则引起胎动不安，重则导致早产、流产。