核心提示：宫颈炎在女性生活中并不少见、它对于女生来说并不陌生，它的出现给女性生活带来严重的影响、还会危害女性的身体健康，女性患宫颈炎的常见原因有哪些？又该如何预防呢？

宫颈炎在女性生活中并不少见、它对于女生来说并不陌生，它的出现给女性 生活带来严重的影响、还会危害女性的身体健康，女性患宫颈炎的常见原因有哪些？又该如何预防呢？

哪些原因导致宫颈炎：

一、患有其他疾病：如果女性本身就患有某种妇科疾病，若不及时的进行治疗，致病菌蔓延后，就会引发多种妇科疾病，其中就包括宫颈炎。

二、多次进行妇科手术：很多女性平时不注意自己的身体健康，患病后进行妇科手术，这样对宫颈就会造成很大的损伤，同时降低身体抵抗力，从而就很容易患上宫颈炎。

三、过度清洗阴部：有些女性过于爱护阴部的卫生清洁，经常使用洗液或药物清洗阴部，这样不仅会刺激阴道，破坏阴道环境，还会对宫颈组织造成很大的伤害，因而就可能引发宫颈炎。

四、性生活不洁：有些女性在性生活前不注意卫生，在性生活时就会直接将细菌带入阴道内造成感染，有些女性频繁的进行性生活，就很容易对宫颈造成较大的刺激，从而就会诱发宫颈炎。

五、药物刺激：如果平时女性大量的服用药物，如避孕药、抗生素等，对宫颈的健康也很大，体内的激素水平升高，过度的刺激宫颈，阴道内的环境也会发生改变，此时就很容易滋生细菌，引发感染，导致宫颈炎的发生。

宫颈炎的预防方法主要有哪些：

1、避免公共场所交叉感染：包括公共浴池、游泳池、旅店及公厕等。

2、饮食上要注意营养：做到合理搭配，不偏食，不挑食。没有什么食物预防宫颈炎。

3、注意经期卫生：应使用合格的月经用垫，经期要注意休息，而且禁止在经期游泳。

4、出现白带增多：腰痛、下腹痛等症状，应及时去医院就诊，做到早诊断，早治疗。

5、讲究个人卫生：勤洗澡，勤换内衣，每日用温水洗外阴，不用不洁洗浴用具，避免使用他人毛巾、肥皂等。

6、结婚以后应注意性接触感染：患性传播疾病包括梅毒、淋病、滴虫病等，夫妇双方必须同时治疗，而且治疗必须彻 底。

7、增强体质：提高个人抵抗疾病的能力，不可随意服用一些减肥药物。一些妇女服用减肥药物后，体重或许是减轻了，但抵抗力却下降了，结果出现闭经、月经不调，或者引起原有的慢性病如盆腔炎、宫颈炎等复发。