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成都武侯区治疗宫颈息肉的医院

2017-09-01
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核心提示：宫颈息肉术后注意事项有哪些？很多患上宫颈息肉后的患者，都会通过手术的方式进行治疗。但是，手术后不少女性会出现一些不良反应，有些人在不久之后出现复发情况。一般来说，宫颈息肉一旦复发很可能比之前还要难治，而且对对身体造成进一步的伤害。对此，宫颈息肉手术后要适当休息调养和做好保健，这样能够更好的预防疾病的复发。

　　宫颈息肉术后注意事项有哪些？很多患上宫颈息肉后的患者，都会通过手术的方式进行治疗。但是，手术后不少女性会出现一些不良反应，有些人在不久之后出现复发情况。一般来说，宫颈息肉一旦复发很可能比之前还要难治，而且对对身体造成进一步的伤害。对此，宫颈息肉手术后要适当休息调养和做好保健，这样能够更好的预防疾病的复发。

　　宫颈息肉术后注意事项有以下几点：

　　1、注意休息：患者在做完宫颈息肉手术后要注意休息，避免劳累。尽管宫颈息肉手术非常简单，且手术时间短、创伤小，但患者仍要注意，让机体尽可恢复至正常水平，以免致病菌趁患者免疫力低下时侵犯肆虐。

　　2、注意卫生：息肉被切除后，宫颈创面会由新生的细胞组织逐渐覆盖，然后恢复常态。这期间内，患者一定要禁欲，以免精液和性交运动刺激宫颈创面使其愈合不佳。为了防止感染，患者好每日以清水冲洗外阴，勤换内裤，避免细菌进入阴道。

　　3、谨遵医嘱：对于宫颈息肉术后注意事项有哪些？患者要按照医生要求服用抗感染药物，不可随意停药或加减药量，鉴于本病复发几率较高，好患者可以每隔2个月复查一次，减少后续影响。

　　4、注意饮食：宫颈息肉术后，患者可以选择一些易于消化、维生素含量丰富的食物，比如番茄、苹果等，而辛辣、刺激、油腻、高糖的食物因为不利于伤口愈合，建议患者少吃或不吃。

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