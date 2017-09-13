成都治疗痛经好的专科医院是哪里？

核心提示：痛经是女性的常见病症，在女性一生之◇◇现的频率非常高，以至于有些人想当然的觉得，“这是很正常的事情嘛”，“反正大家都会有痛经”，“痛痛就好了”。事实上，痛经还真不能痛过就好了。痛经不治，不但可能引发子宫内膜异位症，破坏女性的生育能力，还可能影响女性的智力。除了这些之外 痛经还会带给女性哪些危害呢？

痛经是女性的常见病症，在女性一生之◇◇现的频率非常高，以至于有些人想当然的觉得，“这是很正常的事情嘛”，“反正大家都会有痛经”，“痛痛就好了”。事实上，痛经还真不能痛过就好了。痛经不治，不但可能引发子宫内膜异位症，破坏女性的生育能力，还可能影响女性的智力。除了这些之外 痛经还会带给女性哪些危害呢？

痛经可能带来五大健康危机

1、降低智力

痛经除了会带来恶心、呕吐等不适之外，还会影响女性的智力。疼痛不仅会影响感官感受，还会影响到思维能力，导致注意力时长变短，损伤女性的认知功能。

2、带来妇科疾病

痛经如果不及时治疗，可诱发多种妇科疾病。1/3以上的乳腺增生是由痛经引起;半数以上的子宫疾病与痛经有关，如子宫炎症、子宫肌瘤和子宫内膜异位;此外，痛经还可能引发盆腔炎。

3、加速衰老

经常痛经会让女性衰老年龄提前5年。痛经是月经来潮时血脉瘀滞、气血失和所致，会导致女性体内自由基异常活跃，表现在面部，长期痛经的女性会出现面色灰暗、皮肤干燥等问题，更容易形成色斑和痤疮。

4、影响生育

痛经与不孕不育有着密切的关系，不孕症患者中有56%的人伴有痛经，痛经症状消除患者随即受孕。痛经还会引发习惯性流产、早产、小孩弱智等问题，所以痛经的女性一定要提前做好子宫保养，准备做妈妈需治疗后再生宝宝。

5、导致夫妻生活不谐

痛经是夫妻性生活不和谐的早期预兆，痛经女性容易出现性欲低下、性冷淡、性生活后盆腔酸胀感、子宫炎等症状，这直接导致夫妻生活不和谐。此外，痛经引发子宫异常，还会使阴道内表层细胞数和分泌液逐渐减少，引起阴道萎缩、干燥不适，进而影响到夫妻生活的不和谐。