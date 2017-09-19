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成都女性治疗盆腔炎去哪家医院好？

2017-09-19
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核心提示：盆腔炎的预防措施有哪些？广大女性朋友来要注意了，如果你发现最近身体下腹坠胀、白带增多、并伴有水肿出血等症状时，那你可要小心了，这很有可能是盆腔炎的前兆。那么盆腔炎的预防措施有哪些？

　　盆腔炎的预防措施有哪些？广大女性朋友来要注意了，如果你发现最近身体下腹坠胀、白带增多、并伴有水肿出血等症状时，那你可要小心了，这很有可能是盆腔炎的前兆。那么盆腔炎的预防措施有哪些？

　　盆腔炎的预防措施有哪些

　　1、杜绝各种感染途径，保持会阴部清洁、干燥，每晚用清水清洗外阴，做到专人专盆，切不可用手掏洗阴道内，也不可用热水、肥皂等洗外阴。盆腔炎时白带量多，质粘稠，所以要勤换内裤，不穿紧身、化纤质地内裤。

　　2、月经期、人流术后及上、取环等妇科手术后阴道有流血，一定要禁止性生活，禁止游泳、盆浴、洗桑拿浴，要勤换卫生巾，因此时机体抵抗力下降，致病菌易乘机而入，造成感染。

　　3、被诊为急性或亚急性盆腔炎患者，一定要遵医嘱积极配合治疗。患者一定要卧床休息或取半卧位，以利炎症局限化和分泌物的排出。慢性盆腔炎患者也不要过于劳累，做到劳逸结合，节制房事，以避免症状加重。

　　4、盆腔炎病人要注意饮食调护，要加强营养。发热期间宜食清淡易消化饮食，对高热伤津的病人可给予梨汁或苹果汁、西瓜汁等饮用，但不可冰镇后饮用。

　　5、急性或亚急性盆腔炎患者要保持大便通畅，并观察大便的性状。若见便中带脓或有里急后重感，要立即到医院就诊，以防盆腔脓肿溃破肠壁，造成急性腹膜炎。

　　6、有些患者因患有慢性盆腔炎，稍感不适，就自服抗生素，长期服用可以出现阴道内菌群紊乱，而引起阴道分泌物增多，呈白色豆渣样白带，此时，应即到医院就诊，排除霉菌性阴道炎。

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