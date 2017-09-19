核心提示：女性内生殖器官中，输卵管、卵巢被称为子宫附件．附件炎是指输卵管和卵巢的炎症．但输卵管、卵巢炎常常合并有宫旁结缔组织炎、盆腔腹膜炎，且在诊断时也不易区分，这样，盆腔腹膜炎、宫旁结缔组织炎，就也被划入附件炎范围了．

女性内生殖器官中，输卵管、卵巢被称为子宫附件.附件炎是指输卵管和卵巢的炎症.但输卵管、卵巢炎常常合并有宫旁结缔组织炎、盆腔腹膜炎，且在诊断时也不易区分，这样，盆腔腹膜炎、宫旁结缔组织炎，就也被划入附件炎范围了.

附件炎的症状表现有哪些？

一、腹痛：一开始即局限于下腹痛，多为双侧性，少有呕吐.与阑尾炎转移性疼痛不同.此外大便时腹痛加重，有时并有尿痛，常有便秘、腹胀.大便带黏液，是结肠壁受炎性刺激的结果，有不同程度疼痛，多为隐性不适感，腰背部及骶部酸痛、发胀、下坠感，常因劳累而加剧.由于盆腔粘连，可能有膀胱、直肠充盈痛或排空时痛，或其他膀胱直肠刺激症状，如尿频、里急后重等.

二、月经过多：以月经过频、月经量过多为最常见，可能是盆腔充血及卵巢功能障碍的结果.由于慢性炎症导致子宫纤维化、子宫复旧不全或粘连所致的子宫位置异常等，均可引起月经过多.

三、月经不调：患附件炎后，月经频繁、月经量多非常常见，一般认为这是盆腔充血或是卵巢功能障碍造成的，尤其是慢性炎症，可能会影响到子宫功能，均会引起不同程度的月经不调。

四、不孕：由于附件炎多发生咋输卵管，输卵管本身就已经受到侵害了，由此会导致输卵管粘连，引起女性继发性不孕，有的女性输卵管没有完全堵塞，但是如果受孕，发生输卵管妊娠的机会亦较多。