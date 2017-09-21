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女性人流前要做哪些准备呢？

2017-09-21
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核心提示：虽然现在的人流方式已经很先进，但是不管是采用什么样的人流技术，也都存在一定的风险，只有做好准备才能确保手术能够顺利的进行。据了解，有很多女性意外怀孕之后都知道要做无痛人流手术，但是为了摆脱无痛人流给女性所带来的伤害，女性就需要在做无痛人流手术之前做好相关的准备工作，只有这样才能有利于女性做无痛人流手术。那么，女性人流前准备要做哪些？

　　虽然现在的人流方式已经很先进，但是不管是采用什么样的人流技术，也都存在一定的风险，只有做好准备才能确保手术能够顺利的进行。据了解，有很多女性意外怀孕之后都知道要做无痛人流手术，但是为了摆脱无痛人流给女性所带来的伤害，女性就需要在做无痛人流手术之前做好相关的准备工作，只有这样才能有利于女性做无痛人流手术。那么，女性人流前准备要做哪些？

　　女性人流前要做哪些准备呢？

　　1、选择较佳时间：女性在做无痛人流手术之前就应该选择在怀孕后的35-50天之间，若是过早手术或者是过晚手术，对女性都不会减少伤害，希望女性做人流手术不要超过70天，如果超过70天则不能进行人流手术了。

　　2、术前检查：女性在做人流手术之前必须做好相关的检查，这样也是为了了解女性的身体健康状况，只有知道女性是否有符合手术的条件，这样才能更好的安排好手术，若是在手术之前有发现女性被妇科疾病纠缠，女性就要先治疗好妇科疾病，最后才能做人流手术。

　　3、积极治疗炎症：女性只要是在人流手术之前检查有炎症，就必须积极的对炎症进行治疗，只有等到炎症治疗好之后才能做人流手术，这样能避免宫颈感染，避免妇科炎症变得更严重。

　　4、禁止性生活：女性在做无痛人流手术之前一定要禁止过性生活。若是出现了性生活，这样就很容易受到病菌的感染，从而影响到手术成功，或是术后留下后遗症。

　　5、其它物质的物质准备：女性到医院做人流手术前要洗澡，重视会阴部的清洗，换上干净的内衣裤，穿便于脱落的衣服，带上卫生巾和纸巾到医院接受手术。在手术前的6个小时内都不要进食，以空腹状态接受手术，以免发生麻醉剂意外。

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