月经不调是哪些原因引起的呢？

核心提示：月经不调对于女性可能感觉是很常见的现象，现在有很多的女性都不会注意，其实这是一种妇科疾病，如果长期都没治疗的话就会带来很多的妇科疾病上身，严重的情况还会造成不孕，所以女性朋友们一定要注意，及时的预防与治疗，

月经不调对于女性可能感觉是很常见的现象，现在有很多的女性都不会注意，其实这是一种妇科疾病，如果长期都没治疗的话就会带来很多的妇科疾病上身，严重的情况还会造成不孕，所以女性朋友们一定要注意，及时的预防与治疗，

月经不调有哪些原因引起的呢？

1、内分泌失调：女性在日常生活中由于饮食和生活作息的不调往往是引发女性出现月经不调的原因。内分泌失调会让女性出现许多暗疮，粉刺的情况，也是诱发月经不调的主要原因之一。

2、熬夜：现在的工作压力很大，很多女性为了完成任务会出现经常加班到深夜的情况。其实总的说来，这对女性的生活是非常不利的，长时间的处于这种状态下会大幅度的损伤女性的身体机能，引发月经不调现象的出现。

3、抽烟、酗酒：一些女性有抽烟、酗酒的习惯，研究表明，烟草和酒精中的某些物质对女性的身体是非常有害的，女性如果经常性的抽烟、酗酒对自身的身体健康是非常有害的。

4、情绪不稳定：这也是引发女性月经不调的原因之一，在生活中保持平常心的女性比在生活中对情绪控制不是很好的女性出现月经不调症状的情况要小的多，所以控制好自己的心情是非常重要的

月经不调有哪些危害呢？

1、月经不调致失血性贫血：月经不调的危害可由于长期月经过多或不规则出血，导致失血性贫血，出现头晕、乏力、心慌、气急等现象，严重者还有可能危及生命。

2、月经不调引起病情恶化：很多女性月经不调是由某些妇科疾病引起，其中最常见的是子宫肌瘤、卵巢囊肿，如果不及时治疗就会导致病情恶化。

3、月经不调导致不孕：月经不调往往是由妇科疾病引起，这些疾病如果不及时治疗，就会导致不孕。

怎么预防月经不调：

1、防止受寒：一定要注意经期勿冒雨涉水，无论何时都要避免使小腹受寒。

2、多吃含有铁和滋补性的食物：补充足够的铁质，以免发生缺铁性贫血。多吃乌骨鸡、羊肉、鱼子、青虾、对虾、猪羊肾脏、淡菜、黑豆、海参、胡桃仁等滋补性的食物。

3、调整自己的心态：如果你的月经不调是由于受挫折、压力大而造成的，那么你必须调整好自己的心态。而且如果你已经月经不调，保持良好的心态也是非常必要的。

4、尽量使你的生活有规律：熬夜、过度劳累、生活不规律都会导致月经不调。让你的生活有规律，你的月经可能就会恢复正常。

5、必要时去看医生：如果持续出血24小时后没有减少，而且出血量大，或者月经少到没有，应马上去看医生。