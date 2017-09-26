女性患宫颈炎的主要症状有哪些？

核心提示：在现在妇科病高发的年代，已经越来越多的女性都受到宫颈糜烂所带来的危害，特别是在宫颈糜烂发展至中期和后期的时候，对女性朋友所带来的危害都特别大。

在现在妇科病高发的年代，已经越来越多的女性都受到宫颈糜烂所带来的危害，特别是在宫颈糜烂发展至中期和后期的时候，对女性朋友所带来的危害都特别大。

女性出现宫颈糜烂主要有以下几种症状：

1、外阴痒痛：当女性患有宫颈糜烂以后，外阴、阴道由于白带增多刺激可继发外阴炎或阴道炎，进而会引起外阴、阴道瘙痒疼痛等症状的发生。

2、尿频或排尿困难：患有宫颈糜烂的时候，时间较长的话，炎症会波及膀胱三角区或膀胱周围，进而就会出现血尿频及排尿困难的现象。

3、女性不孕：女性患有宫颈糜烂的时候，会出现比较粘稠的白带，而粘稠的白带是不利于精子穿透的，故严重的宫颈糜烂可导致女性不孕。

4、下腹及腰骶部疼痛：宫颈糜烂较严重时会沿子宫骶韧带、住韧带扩散而导致盆腔结缔组织炎，引起下腹部或腰骶部疼痛，并伴有下坠感等症状的发生。

5、白带异常：一般女性如果患有宫颈糜烂的话，往往都会出现白带异常的症状，通常白带会呈乳白色或淡黄色的脓性分泌物，血性或夹杂血丝等异常现象，女性朋友在日常生活中多加注意。