盆腔炎会给女性带来哪些危害？

核心提示：在现代生活当中有很多的女性朋友都有过盆腔炎的经历，但是肯定有很多的女性对盆腔炎都不是很了解，而导致很多女性没有及时的治疗导致病情越来越严重，女性盆腔炎也有急性和慢性之分，会导致女人不孕症，宫外孕的重要因素之一，并且还会导致败血症的发生。

在现代生活当中有很多的女性朋友都有过盆腔炎的经历，但是肯定有很多的女性对盆腔炎都不是很了解，而导致很多女性没有及时的治疗导致病情越来越严重，女性盆腔炎也有急性和慢性之分，会导致女人不孕症，宫外孕的重要因素之一，并且还会导致败血症的发生。

盆腔炎基本的出现会有什么危害呢

一、败血症及脓毒血症：败血症患者常伴有寒战，高热，脉搏快而且细弱，皮肤、黏膜发现多发性的出血点，脾大，严重的会神志不清甚至昏迷.脓毒败血症是化脓菌进入血液，随血液循环，在身体的其他部位发生继发性脓肿.

二、输卵管妊娠：输卵管炎是常见的干扰受精卵正常运行的因素，为输卵管妊娠的主要原因.据医生了解，盆腔炎性疾病可使异位妊娠的危险增加2倍。

三、不孕症：医生指出，妇女盆腔内子宫、输卵管及卵巢或其周围的组织，包括盆腔内腹膜，任何一处发生炎症时，都能够造成妇女不孕.尤其是当急性炎症未能彻 底医治时转变成，或者盆腔炎医治不第 一时间，迁延成时，常常造成妇女不孕.

四、弥漫性腹膜炎：炎症的发展和蔓延能够扩散到子宫最外层的浆膜层，浆膜层是子宫与盆腔其他器官相联的部分.炎症能够导致盆腔腹膜炎，继续发展会形成弥漫性盆腔腹膜炎，发现全身中毒症状，如高热、恶心。