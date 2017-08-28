是痣还是瘤？黑色素瘤离我们有多远

核心提示：多数恶性黑色素瘤均起源于正常皮肤的黑素细胞，恶性黑色素瘤在儿童中很少见，但可源于出生即有的非常巨大的色素痣。晕痣通常会自行消失但在极少数病例会成为黑色素瘤

还记得电影《非诚勿扰2》中孙红雷扮演的李香山吗，影片中令人笑中落泪的片段，让观众认识了当时大家还很不熟悉的一个医学名词——黑色素瘤。

据统计，黑色素瘤的发病率与人种有着密切关系，在以白种人为主的欧美国家中属于常见瘤种，而在我国以及其他亚洲国家的发病率较低，不过近年来，黑色素瘤却呈增长趋势。

值得注意的是，黑色素瘤是一种可以致命的皮肤癌，虽然它的早期治 愈率较高，但晚期患者5年生存率却只有5%—10%。

多数恶性黑色素瘤均起源于正常皮肤的黑素细胞，恶性黑色素瘤在儿童中很少见，但可源于出生即有的非常巨大的色素痣。晕痣通常会自行消失但在极少数病例会成为黑色素瘤。

皮肤恶性黑素瘤的临床症状

包括出血、瘙痒、压痛、溃疡等，一般来讲，黑素瘤的症状与发病年龄相关，年轻患者一般表现为瘙痒、皮损的颜色变化和界限扩大，老年患者一般表现为皮损出现溃疡，通常提示预后不良。

是痣还是瘤？可初步鉴别

不对称性：普通痣两半对称，恶性黑色素瘤两半不对称。

边缘：普通痣边缘光滑与周围皮肤分界清楚，恶性肿瘤则边缘不整齐，表面粗糙伴有脱屑，有时还会渗液、渗血。

颜色：普通痣颜色通常是棕黄色、棕色或黑色，而恶性肿瘤在这些颜色基础上还会掺杂粉红色、白色、蓝黑色。

直径：普通痣小于5mm，恶性黑色素瘤大于5mm。

隆起：普通痣不隆起，恶性黑素素瘤隆起

另外，发痒和按压疼痛的黑痣大家也要特别注意，结构不良的黑痣和早期恶性黑色素瘤，有时光靠肉眼很难鉴别，做病理能进一步确诊。

长在这些地方的痣要格外注意

卢主任提醒，有些色素痣要因而变成黑色素瘤的几率大，要特别重视。

首先是位于鼻腔、口腔黏膜、手掌、足底、外阴、肛门、生殖器等特殊部位的色素痣，由于经常摩擦容易发生恶变。

其次是头部、颈部，因长期阳光暴晒，这些部位的痣会发生病变。

“如果这些部位的黑痣发生突变，比如面积或体积突然增大，或近期突然颜色变深、变黑，比如褐色突然变黑或变蓝;痣上突然出血破溃，黑痣四周出现新的小黑点，就应尽早到医院诊治。”卢主任说。

另外，出生时就有的先天性巨大痣，其直径在4毫米至6毫米以上者，发生恶性黑色素瘤的危险性高于正常人。而对一些先前存在的黑痣，在某些外伤或不良刺激下，比如随意抓挖，也容易促使其恶变，常导致黑色素瘤的发生。

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