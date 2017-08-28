39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 成都御生堂中医馆 > 正文
综合
问医生

是痣还是瘤？黑色素瘤离我们有多远

2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：多数恶性黑色素瘤均起源于正常皮肤的黑素细胞，恶性黑色素瘤在儿童中很少见，但可源于出生即有的非常巨大的色素痣。晕痣通常会自行消失但在极少数病例会成为黑色素瘤

　　还记得电影《非诚勿扰2》中孙红雷扮演的李香山吗，影片中令人笑中落泪的片段，让观众认识了当时大家还很不熟悉的一个医学名词——黑色素瘤。

　　据统计，黑色素瘤的发病率与人种有着密切关系，在以白种人为主的欧美国家中属于常见瘤种，而在我国以及其他亚洲国家的发病率较低，不过近年来，黑色素瘤却呈增长趋势。

　　值得注意的是，黑色素瘤是一种可以致命的皮肤癌，虽然它的早期治 愈率较高，但晚期患者5年生存率却只有5%—10%。

　　多数恶性黑色素瘤均起源于正常皮肤的黑素细胞，恶性黑色素瘤在儿童中很少见，但可源于出生即有的非常巨大的色素痣。晕痣通常会自行消失但在极少数病例会成为黑色素瘤。

　　皮肤恶性黑素瘤的临床症状

　　包括出血、瘙痒、压痛、溃疡等，一般来讲，黑素瘤的症状与发病年龄相关，年轻患者一般表现为瘙痒、皮损的颜色变化和界限扩大，老年患者一般表现为皮损出现溃疡，通常提示预后不良。

　　是痣还是瘤？可初步鉴别

　　不对称性：普通痣两半对称，恶性黑色素瘤两半不对称。

　　边缘：普通痣边缘光滑与周围皮肤分界清楚，恶性肿瘤则边缘不整齐，表面粗糙伴有脱屑，有时还会渗液、渗血。

　　颜色：普通痣颜色通常是棕黄色、棕色或黑色，而恶性肿瘤在这些颜色基础上还会掺杂粉红色、白色、蓝黑色。

　　直径：普通痣小于5mm，恶性黑色素瘤大于5mm。

　　隆起：普通痣不隆起，恶性黑素素瘤隆起

　　另外，发痒和按压疼痛的黑痣大家也要特别注意，结构不良的黑痣和早期恶性黑色素瘤，有时光靠肉眼很难鉴别，做病理能进一步确诊。

　　长在这些地方的痣要格外注意

　　卢主任提醒，有些色素痣要因而变成黑色素瘤的几率大，要特别重视。

　　首先是位于鼻腔、口腔黏膜、手掌、足底、外阴、肛门、生殖器等特殊部位的色素痣，由于经常摩擦容易发生恶变。

　　其次是头部、颈部，因长期阳光暴晒，这些部位的痣会发生病变。

　　“如果这些部位的黑痣发生突变，比如面积或体积突然增大，或近期突然颜色变深、变黑，比如褐色突然变黑或变蓝;痣上突然出血破溃，黑痣四周出现新的小黑点，就应尽早到医院诊治。”卢主任说。

　　另外，出生时就有的先天性巨大痣，其直径在4毫米至6毫米以上者，发生恶性黑色素瘤的危险性高于正常人。而对一些先前存在的黑痣，在某些外伤或不良刺激下，比如随意抓挖，也容易促使其恶变，常导致黑色素瘤的发生。

　　传承百年抗癌古方，消瘤止痛创造奇迹

　　成都御生堂“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”是经过临床四百余年反复总结和完善而得以传承下来，在秉承中医辨病辩证精髓的基础上，调节五脏六腑的功能状态，恢复人体阴阳平衡、脏腑平衡、气血和调，达到人与自然、人体内部环境的协调。

　　扶正祛邪·抗癌消瘤体系的成功应用具有独创性，打破了传统治疗仅仅以消除肿瘤为目的，从整体出发，围剿癌细胞，攻邪不伤正，标本兼治，缓急双解，具有多靶点、多效性的特点。患者接受该疗法治疗后能有效杀灭癌细胞，抑制肿瘤的生长，进而消除人体的肿瘤，提高生命质量，延长寿命，以达到“扶正而不恋邪”、“袪邪而不伤正”的目的。可以多层次、多方位、多角度地抗癌，最 大限度地发挥中医药的作用。

　　“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”克服了传统疗法治疗后肿瘤仍然转移复发的不足，解决了肿瘤治疗后转移和复发的世界难题，是中医药治癌史上的重大突破，自应用临床以来已为众多癌症患者重新点燃生命之火。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈