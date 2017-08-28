全球女性的头号健康杀手乳腺癌

作为全球女性的头号健康杀手，它就像一颗“定时炸弹”时时刻刻都在威胁着广大女性的身体健康。目前乳腺癌的发病率与死亡率呈现上升趋势，但是很多女性却依旧没有对此提高警惕，且对各类乳腺疾病缺乏正确的认识。

乳腺癌高危因素：未婚、未育、晚育、未哺乳

成都御生堂肿瘤首席专家卢少华认为，乳腺癌的病因不完全清楚，故没有针对性的手段来遏制乳腺癌的发生。但流行病学研究发现，乳腺癌的发生与多种因素有关，即所谓乳腺癌的高危因素。

乳腺癌的高危因素有未婚，未育，晚育，未哺乳；患乳腺良性疾病未及时治疗(经活检证实的乳腺非典型增生)；胸部接受过高剂量放射线照射；长期服用外源性雌激素；绝经后肥胖；长期过量饮酒等。但有危险因素的妇女并不一定患乳腺癌，只能说明患乳腺癌的风险比正常人高。

乳腺癌早期的症状

乳腺癌患者多因于乳房无痛性肿块而就诊，从中医辩证角度分析，多数患者表现为情志不畅、胸胁刺痛，口干盗汗，潮热、易生火等，属肝气郁结或冲任失调。最常见的主症为乳房隐隐作痛，乳房内扪及高低不平肿块。

乳头溢液，乳头和乳晕异常亦为常见。

乳腺癌治疗的“那些事”

乳腺癌西医首 选的治疗方式是手术，而“手术创伤破坏了周围组织对于癌细胞的包围圈，这就是为什么有些癌症病人手术切除后，其他部位就迅速出现新癌块的原因。”美国癌症协会发出的一份研究报告认为。

放化疗作为术后辅助治疗，治疗时还要承受极大的痛苦，并且还会出现诸多的副作用，比如面色苍白，乏力疲劳，精神不振，食欲减退等症状。

西医仅仅是把自己能够看到的大肿块“消灭掉”，而不去思考这些癌组织为何要生长出来的原因。中医认为，治疗癌症的关键，根本就不是清除癌细胞，而是如何让癌细胞不生长，或者只能够缓慢成长，不危及人的生命安全。这就够了，这就是正宗中医的治疗思想。西方目前开始接受这种思想，称其为“自然医学”----承认在生命面前技术的局限和西医的无知无能。

真中医治疗癌症的方式，固本扶元是基础！

“生命中最伟大的治疗者不是医生，而是生命自己”。如果人体遭遇重大的威胁，第 一步就是要“扶元固本”，让身体强健起来后，身体自动就会解决问题。医经云“正气存内，邪不可干。邪之所凑，其气必虚”。因此，如何扶植人体的“正气”，就是正宗的中医最关注的问题。

成都御生堂始建于万历年间，迄今四百余年，所用传承下来的抗癌瘤疗法“扶正祛邪抗癌消瘤体系”，秉承中医辨病辩证精髓的基础上，调节五脏六腑的功能状态，恢复人体阴阳平衡、脏腑平衡、气血和调，达到人与自然、人体内部环境的协调。利用天然中草药，一人一方，调节人体内平衡直接抑杀癌细胞，通过刺激淋巴细胞增殖，提高免疫细胞活性，增强免疫功能，拮抗和抑制癌细胞的生长和蔓延，减轻病人临床症状和痛苦，提高患者的生活质量和延长生存期的目的。

临床证实采用御生堂“扶正祛邪抗癌消瘤体系”中医治疗后，对药物吸收好的当天可以见到效果，一般在3到7天左右就可以改善或者消除病症，通过影像学CT检查可见肿块逐步渐缩小，人体机能逐步恢复，从而消灭抑制肿瘤癌细胞。