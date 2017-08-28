39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 成都御生堂中医馆 > 正文
综合
问医生

全球女性的头号健康杀手乳腺癌

2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

　　作为全球女性的头号健康杀手，它就像一颗“定时炸弹”时时刻刻都在威胁着广大女性的身体健康。目前乳腺癌的发病率与死亡率呈现上升趋势，但是很多女性却依旧没有对此提高警惕，且对各类乳腺疾病缺乏正确的认识。

　　乳腺癌高危因素：未婚、未育、晚育、未哺乳

　　成都御生堂肿瘤首席专家卢少华认为，乳腺癌的病因不完全清楚，故没有针对性的手段来遏制乳腺癌的发生。但流行病学研究发现，乳腺癌的发生与多种因素有关，即所谓乳腺癌的高危因素。

　　乳腺癌的高危因素有未婚，未育，晚育，未哺乳；患乳腺良性疾病未及时治疗(经活检证实的乳腺非典型增生)；胸部接受过高剂量放射线照射；长期服用外源性雌激素；绝经后肥胖；长期过量饮酒等。但有危险因素的妇女并不一定患乳腺癌，只能说明患乳腺癌的风险比正常人高。

　　乳腺癌早期的症状

　　乳腺癌患者多因于乳房无痛性肿块而就诊，从中医辩证角度分析，多数患者表现为情志不畅、胸胁刺痛，口干盗汗，潮热、易生火等，属肝气郁结或冲任失调。最常见的主症为乳房隐隐作痛，乳房内扪及高低不平肿块。

　　乳头溢液，乳头和乳晕异常亦为常见。

　　乳腺癌治疗的“那些事”

　　乳腺癌西医首 选的治疗方式是手术，而“手术创伤破坏了周围组织对于癌细胞的包围圈，这就是为什么有些癌症病人手术切除后，其他部位就迅速出现新癌块的原因。”美国癌症协会发出的一份研究报告认为。

　　放化疗作为术后辅助治疗，治疗时还要承受极大的痛苦，并且还会出现诸多的副作用，比如面色苍白，乏力疲劳，精神不振，食欲减退等症状。

　　西医仅仅是把自己能够看到的大肿块“消灭掉”，而不去思考这些癌组织为何要生长出来的原因。中医认为，治疗癌症的关键，根本就不是清除癌细胞，而是如何让癌细胞不生长，或者只能够缓慢成长，不危及人的生命安全。这就够了，这就是正宗中医的治疗思想。西方目前开始接受这种思想，称其为“自然医学”----承认在生命面前技术的局限和西医的无知无能。

　　真中医治疗癌症的方式，固本扶元是基础！

　　“生命中最伟大的治疗者不是医生，而是生命自己”。如果人体遭遇重大的威胁，第 一步就是要“扶元固本”，让身体强健起来后，身体自动就会解决问题。医经云“正气存内，邪不可干。邪之所凑，其气必虚”。因此，如何扶植人体的“正气”，就是正宗的中医最关注的问题。

　　成都御生堂始建于万历年间，迄今四百余年，所用传承下来的抗癌瘤疗法“扶正祛邪抗癌消瘤体系”，秉承中医辨病辩证精髓的基础上，调节五脏六腑的功能状态，恢复人体阴阳平衡、脏腑平衡、气血和调，达到人与自然、人体内部环境的协调。利用天然中草药，一人一方，调节人体内平衡直接抑杀癌细胞，通过刺激淋巴细胞增殖，提高免疫细胞活性，增强免疫功能，拮抗和抑制癌细胞的生长和蔓延，减轻病人临床症状和痛苦，提高患者的生活质量和延长生存期的目的。

　　临床证实采用御生堂“扶正祛邪抗癌消瘤体系”中医治疗后，对药物吸收好的当天可以见到效果，一般在3到7天左右就可以改善或者消除病症，通过影像学CT检查可见肿块逐步渐缩小，人体机能逐步恢复，从而消灭抑制肿瘤癌细胞。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈