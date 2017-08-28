认识胃肠道疾病—胃间质瘤

胃间质瘤是最常见的一种胃肠道软组织肿瘤，是恶性肿瘤的一种。胃肠道间质瘤是本世纪初才正式命名和普遍使用的医学新名词，以前常常被称为“胃肠道平滑肌(肉)瘤”，现在已摒弃这种说法。

肿瘤向黏膜侧生长可形成内生性息肉样肿块，多继发有黏膜溃疡；向浆膜侧生长可形成哑铃状肿块。肿瘤边缘呈膨胀性或浸润性或外生性，距原发部位较远。

胃间质瘤的发生与胃肠道一种间质细胞密切相关，而且还会受到特定基因突变的“连累”，此基因突变能活化人体内的一种酶，从而导致间质瘤细胞不断增殖生长。

胃间质瘤临床表现

胃间质瘤早期症状一般不太明显，随着病情发展出现胃肠道出血的症状。它多发于中老年患者，40岁以下患者少见，男女发病率无明显差异，而在食管，吞咽困难症状往往也常见。对于恶性胃间质瘤，有些人感到非常可怕甚至是恐惧，其实恶性胃间质瘤的治疗不难，关键是要从治疗方法的正确选择和自身体质的调节做起。

手术之后复发率高达40%～80%，中医治疗

对于可切除的恶性肿瘤，手术切除是有效的治疗方法，但胃肠道间质瘤即使经彻 底手术切除复发率仍高达40%～80%。而放疗化疗作为术后辅助治疗，还要承受极大的痛苦，并且还会出现诸多的副作用，比如面色苍白，乏力疲劳，精神不振，食欲减退等症状。

对于肿瘤，中医有其明确的理解与治疗理论。肿瘤是病邪，而且是寒邪。但患肿瘤的人都一定是三阴体质，否则寒邪不能客入并形成肿块。因此，其治疗之法，不在于祛除肿瘤，而在于扶助阳气，改变病人的三阴体质，这才是治本之道。成都御生堂中医馆百年抗癌瘤疗法“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”，从根源出发，扶正祛邪改变病人三阴体质，标本兼治，可贯穿治疗全过程。在临床上，恶性转移或手术不能切除的间质瘤病人取得明显的疗效，而且其毒副作用小，一般病人都可以耐受。

“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”解决转移复发难题

扶正祛邪·抗癌消瘤体系的成功应用具有独创性，打破了传统治疗仅仅以消除肿瘤为目的，从整体出发，围剿癌细胞，攻邪不伤正，标本兼治，缓急双解，具有多靶点、多效性的特点。患者接受该疗法治疗后能有效杀灭癌细胞，抑制肿瘤的生长，进而消除人体的肿瘤，提高生命质量，延长寿命，以达到“扶正而不恋邪”、“袪邪而不伤正”的目的。可以多层次、多方位、多角度地抗癌，最 大限度地发挥中医药的作用。“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”克服了传统疗法治疗后肿瘤仍然转移复发的不足，解决了肿瘤治疗后转移和复发的世界难题，是中医药治癌史上的重大突破，自应用临床以来已为众多癌症患者重新点燃生命之火。