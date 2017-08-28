星形细胞瘤是怎么回事？

星形细胞瘤概述

星形细胞瘤分Ⅰ～Ⅵ级。是最常见的神经上皮性肿瘤，为胶质瘤中最常见的一类。Ⅰ级者，在成人多在大脑白质浸润生长，分为原浆型与纤维型两类。Ⅱ级者属分化不良的星形细胞瘤，或称星形分母细胞瘤。这两型的病程进展较缓。星形细胞瘤Ⅲ～Ⅳ级即多形性胶质母细胞瘤，恶性程度高，常见于中年之后。

星形细胞瘤病因

如同其他肿瘤(疾病)一样，星形细胞瘤也是由于先天的遗传高危因素和环境的致肿瘤因素相互作用所导致的。

星形细胞瘤的临床表现有哪些？

临床表现在成人常先有癫痫，逐渐出现瘫痪、失语、精神改变，而后出现颅内压增高。儿童多先表现为颅内压增高。颅内压增高的症状主要包括头痛、呕吐、视神经乳头水肿、视力视野改变、癫痫、复视、头颅扩大(儿童期)和生命体征的改变等。

御生堂中医治疗星形细胞瘤实力保障

星形细胞瘤的生长特点很不规则，没有包膜，没有界限，瘤细胞直接生长在脑细胞上，像螃蟹一样呈浸润性生长，绝大多数星形细胞瘤患者手术居多，手术很难切除干净一般会有残留，星形细胞瘤术后还会复发。

现在中晚期癌症患者一到医院，首 选就是开刀，然后再进行化疗放疗、靶向治疗。“就是先把大山(肿瘤主体)搬掉，再用化疗放疗把周围小土块清理掉。”这种治疗观念已深植于全国大小医院，“其实开刀不但没用，还会起反作用。晚期肿瘤扩散广，转移灶往往开不干净，结果在手术打击之下，肿瘤自带的免疫系统受到刺激，导致它们启动更强烈的反扑，所以晚期癌症患者在术后几乎都活不过一年。”原上海瑞金医院院长、中国抗癌协会常务理事朱正纲道出，目前治疗手段的弊端。

而放疗化疗时还要承受极大的痛苦，并且还会出现诸多的副作用，比如面色苍白，乏力疲劳，精神不振，食欲减退等症状，成都御生堂中医肿瘤专家指出，这些都是放化疗损伤中焦阳气的表现。但可惜西医不知道如何扶助中阳，只知道按疗程来放化疗，至于病人是不是阳气极虚，是不是无力支持下一步的放化疗，西医好象没有什么兴趣。岂不知如果生命的阳气都没有了，还谈什么抗肿瘤呢？！

对于肿瘤，中医有其明确的理解与治疗理论。肿瘤是病邪，而且是寒邪。但患肿瘤的人都一定是三阴体质，否则寒邪不能客入并形成肿块。因此，其治疗之法，不在于祛除肿瘤，而在于扶助阳气，改变病人的三阴体质，这才是治本之道。

治疗肿瘤时，中医的眼中看到的不仅仅是病邪，还会观察到人体的阳气强弱，从而扶正以祛邪。凡看病，西医多重视疾病，强调抗菌、消炎、杀毒，病毒不去不罢休。不管是什么症状，西医的所有检查手段都在于寻找病毒，并彻 底地杀灭掉。而中医看病，重视的是人体的阳气的状态，强调扶助阳气以祛除病邪。

目前经过百年验证的中医抗癌瘤疗法“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”治疗星形细胞瘤已经被医学界所证实，标本兼治，达到治 愈的目的。

“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”解决转移复发难题

扶正祛邪·抗癌消瘤体系的成功应用具有独创性，打破了传统治疗仅仅以消除肿瘤为目的，从整体出发，围剿癌细胞，攻邪不伤正，标本兼治，缓急双解，具有多靶点、多效性的特点。患者接受该疗法治疗后能有效杀灭癌细胞，抑制肿瘤的生长，进而消除人体的肿瘤，提高生命质量，延长寿命，以达到“扶正而不恋邪”、“袪邪而不伤正”的目的。可以多层次、多方位、多角度地抗癌，最 大限度地发挥中医药的作用。“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”克服了传统疗法治疗后肿瘤仍然转移复发的不足，解决了肿瘤治疗后转移和复发的世界难题，是中医药治癌史上的重大突破，自应用临床以来已为众多癌症患者重新点燃生命之火。