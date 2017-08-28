胸膜间皮瘤为胸膜原发性肿瘤，是来源于脏层、壁层、纵隔或横膈四部分胸膜的肿瘤。按其生长方式分为局限性和弥漫性，前者多为良性，但也有潜在恶性或低毒恶性，弥漫性胸膜间皮瘤几乎均是恶性。

胸膜间皮瘤的中医病因

胸膜间皮瘤近年有明显上升趋势。50岁以上多见，男女之比为2：1。70%～80%的患者与石棉接触有关。

中医认为该病是由于阳气素虚，肺脾肾三脏的气化功能失调，无力推动和气化水津。如肺之通调涩滞；脾之转输无权；肾之蒸化失职，导致水液停积为水。此外，如肝的疏泄功能失调，又可进一步加重气滞血瘀，导致痰瘀互阻，从而互结为瘤，停于胸膜胸内。

胸膜间皮瘤临床表现：

临床表现为局限型者可无明显不适或仅有胸痛、活动后气促；弥漫型者有较剧烈胸痛、气促、消瘦等。患侧胸廓活动受限，饱满，叩诊浊音，呼吸音减低或消失；可有锁骨上窝及腋下淋巴结肿大。临床上易误诊为结核性胸膜炎、肺癌胸膜转移等。国内对该疾病的误诊率高达50%~80%。

【肿瘤专家解析】胸膜间皮瘤的危害

胸膜间皮瘤患者若没有及时治疗，病人体重减轻伴严重气短、进行性衰竭，最后可能因极度呼吸困难窒息死亡。无大量胸腔积液病人的胸痛较剧烈，逐渐加重至病人难以忍受，疼痛常常出现于病变局部，膈肌受累及后可放射至上腹部、肩部。晚期患者则表现为衰弱、恶病质、腹腔积液以及胸腹部畸形。

及时治疗 避免生命匆匆逝去

胸膜间皮瘤是一种较少见并且恶性程度很高的肿瘤，因其早期缺乏特异性症状，多数患者确诊是已是中晚期，加之肿瘤特点易发生转移侵润周围器官，因此胸膜间皮瘤的治疗几率相比其他恶性肿瘤较低，因此只有及时接受正规治疗，才能避免病情加重，达到理想的治疗效果。

中国工程院院士、中华医学会原会长钟南山在发表其对中医治癌的看法时说：“西医以前是简单地把肿瘤给杀灭了，最后发现瘤没了，人也死了；中医不是直接把瘤消灭，而是提出‘以正攻邪’、‘人瘤共存’，改善病人的生活质量、延长寿命，现在整个世界对肿瘤的治疗理念也正在向这方面转变”。钟院士认为，这变化跟中医学是有关的。

同时中医认为：“虚”、“淤”、“毒”是肿瘤发生发展的重要原因和病机。正气不足，气血阴阳虚亏，免疫力低下导致脏腑功能失调，因而出现气滞、血瘀、湿聚、火毒、痰结等一系列病理变化，最终形成肿瘤。临床实践也充分证明了扶正祛邪抗癌可以缓解症状、提高生存质量、延长生存期、降低放化疗的毒副作用等，对于某些肿瘤可能会降低复发率、提高治 愈率的作用。因此扶正祛邪抗癌是中医预防、治疗肿瘤的特色和优势。

百年品牌治疗胸膜间皮瘤疗效有保障

成都御生堂中医馆始建于明朝万历年间，迄今已有四百余年的历史，在治疗胸膜间皮瘤方面临床经验丰富。所用百年传承治瘤抗癌之术“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”治疗胸膜间皮瘤疗效显著。深受广大患者的好评，由于其在抗癌消瘤方面突出表现，受到四川省抗癌协会的肯定和认可。

扶正祛邪·抗癌消瘤体系的成功应用具有独创性，打破了传统治疗仅仅以消除肿瘤为目的，从整体出发，围剿癌细胞，攻邪不伤正，标本兼治，缓急双解，具有多靶点、多效性的特点。患者接受该疗法治疗后能有效杀灭癌细胞，抑制肿瘤的生长，进而消除人体的肿瘤，提高生命质量，延长寿命，以达到“扶正而不恋邪”、“袪邪而不伤正”的目的。可以多层次、多方位、多角度地抗癌，最 大限度地发挥中医药的作用。扶正祛邪·抗癌消瘤体系克服了西医治疗后肿瘤仍然转移复发的不足，解决了肿瘤治疗后转移和复发的世界难题，是中医药治癌史上的重大突破，自应用临床以来已为众多癌症患者重新点燃生命之火。

“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”调理的四大作用：

1、有利于手术进行：改善患者的身体状况，增强患者的机体营养状况，有利于手术的进行。

2、控制病情恶化，防止癌细胞转移：中医能够调理身体内在环境，可以抑制癌细胞生长。在一定程度上达到防止转移的目的。

3、有利于身体恢复：术后绝大多数患者会表现出气滞血瘀、气血两虚以及阴津不足等症，配合“扶正祛邪·抗癌消瘤体系”治疗，可以尽快恢复元气，使身体早点康复。

4、减少癌细胞的复发和转移：该疗法除了扶助正气，调补气血外，还可以根据患者年龄、病情、临床分期等进行辩证治疗，以扶正培本、疏肝理气、活血化瘀、清热解毒、软坚散结、化痰除湿、以毒攻毒等方法，及时纠正人体阴阳的盛衰，全面调节机体内环境，达到解毒清毒、控制癌症，改善患者生存质量、提高患者生存率的目的。