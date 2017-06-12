子宫内膜炎的出现需要注意什么

核心提示： 如果女性朋友得了子宫内膜炎，一定要及时治疗，子宫内膜炎如果不及时治疗，很容易导致女性不孕，那么，子宫内膜治疗需要注意什么？下面让我们跟随成都棕南妇科医院的专家一起来看看吧！

如果女性朋友得了子宫内膜炎，一定要及时治疗，子宫内膜炎如果不及时治疗，很容易导致女性不孕，那么，子宫内膜治疗需要注意什么？下面让我们跟随成都棕南妇科医院的专家一起来看看吧！

子宫内膜炎治疗注意事项

1、如果治疗后子宫内膜炎的症状有控制，在刚刚恢复房事后，性生活不易过多，性生活的幅度不易过大，以免盆腔内充血、抵抗力低下再次发病。

2、患子宫内膜炎应注意积极治疗，平时应该注意好好休息，加强营养的补充，平时应该加强身体锻炼，使得病情可以很好的恢复。子宫内膜炎可以吃辣的食物吗？

3、避免流产以免在进行人流手术时带入细菌。另外女性在进行人流手术或是妇科手术建议到正规医院进行手术治疗，避免消毒不完全而导致炎症的发生。

4、女性检查出患有急性子宫内膜炎时应该避免同房，因为如果这期同房会引起炎症进一步扩散。

5、一般慢性子宫内膜炎患者会在腰酸背痛的症状，而在同房后腰酸背痛的症状会加重，所以女性如果查出患有子宫内膜炎后，在治疗的同时应该避免房事。

6、在治疗子宫内膜炎后在房事后应该及时将阴道的内分泌物及精液等排出体外，或使用安全套，这样可以避免通过性活动摩擦等促使细菌进一步上行扩散。