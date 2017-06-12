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成都女性宫颈息肉会有什么症状？

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2017-06-12
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核心提示：　　宫颈息肉在日常生活中最为常见的妇科炎症之一，女性患上这种疾病后，最担心的应该就是它会不会影响到自己以后的生育，由于宫颈对于孕育有着重要的作用，因此宫颈息肉影响怀孕也是必然现象，而了解到宫颈息肉的早期症状，有利于我们尽早的治疗疾病

　　宫颈息肉在日常生活中最为常见的妇科炎症之一，女性患上这种疾病后，最担心的应该就是它会不会影响到自己以后的生育，由于宫颈对于孕育有着重要的作用，因此宫颈息肉影响怀孕也是必然现象，而了解到宫颈息肉的早期症状，有利于我们尽早的治疗疾病

　　宫颈息肉的早期症状有以下几个：

　　一、白带异常：患者平时会出现白带增多的现象，例如黄色白带，有异味，或白带中带有血丝。

　　二、小腹痛：小腹痛也是宫颈息肉的早期症状之一，患上宫颈息肉后会出现不同程度的腹痛，较为明显，在月经期间还会出现经痛的症状。

　　三、阴道异常出血：主要表现为少量的点滴出血，呈现鲜红色，或在性生活时有少量出血，很容易被误认为是“回经”，少数人的出血量和月经相似，有些表现为绝经后阴道流血。特别是在房事或大便用力后，就会发生少量的出血。

　　四、肿物从阴道流出：宫颈息肉常见的是局限性的内膜肿物突出子宫腔内，表现为单个或多发，灰红色，有光泽，一般体积比较小，有些小息肉只有通过阴道窥器的暴露宫颈后，才可以看到，大息肉只做双合诊检查就可以发现，多发时甚至可以布满宫腔。

　　【温馨提示】以上就是成都成都棕南妇科医院专家介绍的“宫颈息肉的症状和预防措施”希望对大家有所帮助，如果您还有不清楚或想了解更多妇科方面的知识、请点击我们的在线专家咨询，我们的专家会详细为您解答。

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