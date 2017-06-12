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生活中女性应该怎么预防阴道炎的出现

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2017-06-12
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核心提示：　　在当今这社会，每个人的压力都很大，而我们女的里是个有九个患有妇科病，而且在妇科病里阴道炎是一种十分常见的女性疾病，阴道炎患者在治疗的过程中，日常护理也很重要。特别是需要在生活、饮食和精神等方面同时进行，同时鼓励患者坚持治疗，预后防止复发。究竟阴道炎女性要如何护理好呢？为此成都棕南妇科医院的专家提出以下观点，希望能够帮助到大家。

　　在当今这社会，每个人的压力都很大，而我们女的里是个有九个患有妇科病，而且在妇科病里阴道炎是一种十分常见的女性疾病，阴道炎患者在治疗的过程中，日常护理也很重要。特别是需要在生活、饮食和精神等方面同时进行，同时鼓励患者坚持治疗，预后防止复发。究竟阴道炎女性要如何护理好呢？为此成都棕南妇科医院的专家提出以下观点，希望能够帮助到大家。

　　女性怎么做好阴道炎护理？

　　一、注意个人卫生，保持外阴清洁干燥

　　勤洗换内裤，不与他人共用浴巾、浴盆，不穿尼龙或类似织品的内裤，患病期间用过的浴巾、内裤等均应煮沸消毒。治疗期间禁止性交，或采用避孕套以防止交*感染。月经期间宜避免阴道用药及坐浴。反复发作者应检查丈夫的小便及前列腺液，必要时反复多次检查，如为阳性应一并治疗。

　　二、注意饮食调理，饮食宜清淡

　　忌辛辣刺激，以免酿生湿热或耗伤阴血。注意饮食营养，增强体质，以驱邪外出。

　　三、注意用温水清洁

　　觉得外阴沾染尿液，是污浊之地，每晚用肥皂、热水、洗液烫洗。其实外阴并不比口鼻更脏，过分清洁反而会使外阴的菌群失调，出现局部发炎，门户不宁，细菌可以长驱直入。每天清洁用温水就可以了，而且只需洗净外阴，不用做深入清洗。

　　四、做好下肢运动

　　私密部位也会营养不良，这是因局部神经血管紊乱造成的，增加下肢运动促进血运就可以改善。例如外阴的搓揉运动：俯卧，右腿伸直，左腿屈膝架在右腿上，足背绷直，左膝尽量触地，扭搓髋部，维持10秒钟，然后换一条腿再做相同动作。

　　五、滥用激素类药物

　　外阴最常出现瘙痒问题，对付它较好的办法是去看医生。千万不要自购药物，尤其是含"松"的激素药物，它会暂时缓解症状，但埋下更大的隐患。实在奇痒难忍时，局部冷敷可以暂时缓解。

　　【温馨提示】通过以上的介绍，大家在日常生活里应该也知道该如何护理了吧。而且这阴道炎也不是很可怕，只要大家在日常生活里都注意些，平时勤换内裤，注意卫生等等。就可以很好的预防阴道炎了，祝大家健康。

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