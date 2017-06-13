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宫颈炎疾病应该怎么预防？

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2017-06-13
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核心提示：　　宫颈炎的出现在近年来已经成为常见的妇科疾病之一，宫颈炎的主要危害便是引起女性不孕不育，很多女性都为此而困扰，想要避免宫颈炎的发生，我们更是需要提前了解一些相关的知识的，那么，如何有效有效预防宫颈炎？下面我们就一起先来了解下吧。

　　宫颈炎的出现在近年来已经成为常见的妇科疾病之一，宫颈炎的主要危害便是引起女性不孕不育，很多女性都为此而困扰，想要避免宫颈炎的发生，我们更是需要提前了解一些相关的知识的，那么，如何有效有效预防宫颈炎？下面我们就一起先来了解下吧。

　　女性做到以下几点能有效的预防宫颈炎疾病的出现：

　　1、注意个人的卫生：女性们要预防宫颈炎，要注意自身的卫生，保持外阴部干燥、清爽，在分娩、流产、宫颈物理治疗术后更要注意卫生，以避免造成感染，在短期内建议不能有性生活。

　　2、避免长时间久坐：习惯久坐会导致血液不循环甚至畅通，这是人人都知道的，但更加重要的是，长时间久坐的妇女会阴部透气不良，血液循环受阻，也比较容易发生感染，导致宫颈炎 的症状发生。

　　3、注意经期卫生：应使用合格的月经护垫，经期要注意休息，禁止在经期游泳。避免公共场所交叉感染，包括公共浴池、游泳池、旅店及公厕等长时间使用护垫，容易使阴部透气不良而致感染。

　　4、避免过频的性生活：要预防宫颈炎，还要注意避免过频的性生活以及过早的性生活，因为过早的性生活，宫颈的鳞状上皮尚未发育成熟，若是进行了性生活，则会使鳞状细胞脱落而引发宫颈炎。

　　温馨提示：关于上述内容对“如何有效预防宫颈炎？”做出了相关介绍说明，希望可以帮助到广大患者朋友，患者朋友治疗宫颈炎不仅要选择好的治疗方法，还应该选择到正规医院，这样才能使治疗更成功。专家表示，在治疗中也要注意一些该注意事项，以免影响到治疗后的效果。

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