尿道炎疾病会出现什么危害

核心提示： 女性感染尿道炎的渠道有很多，除了日常不注意卫生之外，一些妇科炎症如外阴炎、阴道炎等都会造成泌尿系统感染，其他病症例如糖尿病也会导致女性感染尿道炎，而尿道炎给女性带来的危害有哪些呢？

女性感染尿道炎的渠道有很多，除了日常不注意卫生之外，一些妇科炎症如外阴炎、阴道炎等都会造成泌尿系统感染，其他病症例如糖尿病也会导致女性感染尿道炎，而尿道炎给女性带来的危害有哪些呢？

女性出现尿道炎疾病主要有以下几种危害：

1、造成关节炎：当尿道炎炎症感染严重时，细菌侵犯到膝关节内会造成关节炎。

2、引发多种并发症：尿道炎得不到及时治疗会并发发阴道炎、宫颈炎、附件炎、子宫内膜炎、盆腔炎等多种妇科疾病。

3、各种难缠的症状：尿道炎会严重损伤女性的泌尿系统，是女性出现尿急尿频尿等症状，同时由于女性要道口与外阴及阴道相连，会引起女性外阴瘙痒和阴道炎等症状。

4、影响生育：尿道炎随着病情的发展会使临近生殖器官发生继发性感染，严重时会导致不孕。此外，女性在怀孕期间感染尿道炎有可能会导致流产、死胎、宫外孕。在新生儿生产时，还会导致婴儿感染病菌。

温馨提示：以上就是成都棕南妇科医院的专家对尿道炎的危害做出的介绍，希望对女性朋友有所帮助，对于尿道炎，广大女性要有充分正确的认识，及时的发现治疗可以很大程度上减小健康受损的几率，如果您想了解更多，可以免费在线咨询我的妇科专家。