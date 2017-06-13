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药流不全的症状有哪些

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2017-06-13成都棕南妇科医院
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核心提示：药流不全的症状有哪些　　有些女性朋友在意外怀孕后，因为不好意思或其他原因，会选择药流。虽然药流方便，但很容易发生药流不全的情况，一旦发生药流不全后，后果非常严重，甚至有生命危险，那么药流不全的症状有哪些？　药流后出血的时间是1－3个星期，其表现是出血量逐渐减少；如果出血减少后又增多或一点都不减少或逐渐增多，都是药流不全的症状，药流不全的症状主要表现在阴道流血不止。如果出血超过10天甚至20天都不干净的女性朋友就要考虑是否是药流不全了。

　　药流不全的症状有哪些　　有些女性朋友在意外怀孕后，因为不好意思或其他原因，会选择药流。虽然药流方便，但很容易发生药流不全的情况，一旦发生药流不全后，后果非常严重，甚至有生命危险，那么药流不全的症状有哪些？ 药流后出血的时间是1-3个星期，其表现是出血量逐渐减少;如果出血减少后又增多或一点都不减少或逐渐增多，都是药流不全的症状，药流不全的症状主要表现在阴道流血不止。如果出血超过10天甚至20天都不干净的女性朋友就要考虑是否是药流不全了。

　　药流不全的症状：

　　1、药流不全会引起小腹酸痛、胀痛，以及阴道持续出血的症状。

　　2、药流不全会出现恶心、厌油腻及发生小腹酸痛，阴道持续出血的症状。

　　3、药流不全还会发生感染，如果B超判断是子宫内没有残留，那么要考虑子宫内的感染，因为药流所出的血是滋生细菌很好的环境。药流不全如果情况严重，在妇科检查时，子宫会有压痛，还会伴有发热等症状。

　　以上就是关于药流不全的症状描述，药流虽然方便，但对女性朋友对子宫和卵巢的伤害过大，女性朋友的体制本来就要比男性差，因此女性朋友一定要注意保护自己。成都棕南医院引进英式微管2分钟无痛人流术，采用一次性高分子无菌微管，全程麻醉，睡梦中2分钟，轻松完成手术，出血少，恢复快，对工作和生活无任何影响。

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