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宫颈糜烂的出现应该怎么预防呢

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2017-06-13
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核心提示：　　在女性生活中、常见的妇宫颈疾病有很多种，例如：宫颈糜烂、就是其中一种常见的疾病，宫颈糜烂的出现给女性生活带来了很大的影响、同时也危害着女性的身心健康，那么、在生活中应该怎么样预防宫颈糜烂发生呢？

　　在女性生活中、常见的妇宫颈疾病有很多种，例如：宫颈糜烂、就是其中一种常见的疾病，宫颈糜烂的出现给女性生活带来了很大的影响、同时也危害着女性的身心健康，那么、在生活中应该怎么样预防宫颈糜烂发生呢？

　　女性应该如何预防宫颈糜烂：

　　1、防止损伤宫颈：在妇科手术和检查时，要选择正规和经验丰富的妇科医生，减少手术器械对于宫颈造成的损伤，预防宫颈糜烂.

　　2、定期参加妇科检查：女性一道要定期参与妇科检查，尤其不要忽视宫颈活检的作用，早发现、早治疗才是预防宫颈糜烂的根本.

　　3、性生活洁净：不仅在性生活中要注意卫生，而且还要控制性生活的频度，避免多个性伴侣，婚外性行为、经期性交等不良的兴盛生活习惯，杜绝感染的可能性.

　　4、及时有效地采取避孕措施：降低人工流 产.引产的发生率，以减少人为的创伤和细菌感染的机会，讲究性生活卫生，适当控制性生活，果断杜绝婚外性行为和避免经期.

　　5、预防长期月经不调：月经不调常导致宫颈糜烂，有月经周期过短、月经期持续较长者，要积极治疗，可通过调节月经周期和缩短行经时间来降低宫颈糜烂发生的可能性，积极预防宫颈糜烂.

　　【温馨提示】以上就是成都棕南妇科医院专家介绍的“宫颈糜烂的预防措施”希望对大家有所帮助，如果您还有不清楚或想了解更多妇科方面的知识、请点击我们的在线专家咨询，我们的专家会详细为您解答。

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