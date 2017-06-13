核心提示：卵巢囊肿是否可以怀孕？卵巢囊肿发病率也在不断增高，同时对人的身体有一定的伤害，需要引起女性朋友的重视。针对这个大多数人都很关心的问题，下面请医生给您做具体解答。

卵巢囊肿是否可以怀孕？卵巢囊肿发病率也在不断增高，同时对人的身体有一定的伤害，需要引起女性朋友的重视。针对这个大多数人都很关心的问题，下面请医生给您做具体解答。

卵巢囊肿是否可以怀孕

专业，某些卵巢的恶性或巨大肿瘤，使大部分卵巢组织破坏，可出现卵巢功能失调、不排卵、与周围组织粘连、阻塞输卵管等情况，均可造成不孕。

第二，某些含有内分泌功能的卵巢囊肿，如卵巢甲状腺瘤、卵巢颗粒、睾丸母细胞瘤等，可因其所含肿瘤组织成分不同而产生某些相应激素，干扰了卵巢激素的正常分泌和排卵，出现闭经，子宫出血，多毛等症状。

第三，当卵巢囊肿出现急慢性扭转、破裂时，影响卵巢血运和引起坏死，继而出现卵巢功能障碍和不排卵，如为双侧性，则影响更大。

第四，当卵巢囊肿生长过快过大时，可以影响卵巢的血运和排卵。

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