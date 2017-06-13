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卵巢囊肿是否可以怀孕？

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2017-06-13成都棕南妇科医院
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核心提示：卵巢囊肿是否可以怀孕？卵巢囊肿发病率也在不断增高，同时对人的身体有一定的伤害，需要引起女性朋友的重视。针对这个大多数人都很关心的问题，下面请医生给您做具体解答。

　　卵巢囊肿是否可以怀孕？卵巢囊肿发病率也在不断增高，同时对人的身体有一定的伤害，需要引起女性朋友的重视。针对这个大多数人都很关心的问题，下面请医生给您做具体解答。

　　卵巢囊肿是否可以怀孕

　　专业，某些卵巢的恶性或巨大肿瘤，使大部分卵巢组织破坏，可出现卵巢功能失调、不排卵、与周围组织粘连、阻塞输卵管等情况，均可造成不孕。

　　第二，某些含有内分泌功能的卵巢囊肿，如卵巢甲状腺瘤、卵巢颗粒、睾丸母细胞瘤等，可因其所含肿瘤组织成分不同而产生某些相应激素，干扰了卵巢激素的正常分泌和排卵，出现闭经，子宫出血，多毛等症状。

　　第三，当卵巢囊肿出现急慢性扭转、破裂时，影响卵巢血运和引起坏死，继而出现卵巢功能障碍和不排卵，如为双侧性，则影响更大。

　　第四，当卵巢囊肿生长过快过大时，可以影响卵巢的血运和排卵。

　　温馨提示：治疗费用及日常保健方法，可以点击在线咨询医生，直接与医生联系，成都棕南妇科医院专业医生将在线为您解答相关疾病问题，根据病情给予专业的个性化的指导意见，提供专业治疗方案，并为您的病情保密。

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