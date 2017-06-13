核心提示：女人多见的外阴炎症有哪些？女人患有外阴炎，常会使女人在某些场合很尴尬，在生活上带来影响。女人的外生殖器（即外阴）是很软弱的。成都棕南妇科医院医师指出女人多见的外阴炎主要有以下几种：

女人多见的外阴炎症有哪些？女人患有外阴炎，常会使女人在某些场合很尴尬，在生活上带来影响。女人的外生殖器(即外阴)是很软弱的。成都棕南妇科医院医师指出女人多见的外阴炎主要有以下几种：

女人多见的外阴炎症

一、非特异性外阴炎

生活中理化要素刺激，不注意清洁，身体虚弱，均能使妇人外阴部被细菌侵扰，导致外阴炎，如宫颈、阴道炎症;或穿着不透气的尼龙内裤使阴道分泌物过多，刺激外阴;尿液浸渍外阴;使用不干净的清洁巾、手纸造成外阴传染等。这些要素都会为细菌在外阴部的成长繁殖创造条件。但由于这种外阴炎不是由特异的病原体导致的，而多为葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌等混合传染，故称非特异性外阴炎。

二、霉菌性外阴炎

由一品种酵母菌传染而导致的外阴炎。常与霉菌性阴道炎并存。

三、婴幼儿外阴炎

新生儿出世15天后，阴道内即有各种杂菌成长。另外，由于婴幼儿外生殖器官发育不成熟，抵抗细菌传染的能力差，加之其外阴易被尿液浸泡，大便污染，小孩又爱随地乱坐，这些都是易传染因素，可以导致婴幼儿外阴炎。

以上就是关于“女人多见的外阴炎症有哪些？”的介绍，希望对您有所帮助，妇科炎症是女人的多见疾病，主要是指女人生殖器官的炎症，具体包括女人外阴炎、阴道炎、宫颈炎、盆腔炎。支原体、衣原体传染，只要没有症状，支原体阳性只是它在人体内正常旅居，这是正常的，不必担心。成都棕南妇科医院医师指出患有以上炎症时，要及时到医院进行检查治疗，不要拖延时间，避免引发其它并发症！