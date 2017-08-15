重庆脱发治疗需要多少钱？

核心提示： 脱发是一种常见的现象，大多发生在男性朋友身上，有些是先天遗传造成的，有些则是后天因素导致脱发的，莱森专家表示，治疗脱发要因人而异，不能千人一方。

脱发是一种常见的现象，大多发生在男性朋友身上，有些是先天遗传造成的，有些则是后天因素导致脱发的，莱森专家表示，治疗脱发要因人而异，不能千人一方。

脱发治疗方案不同，费用也不同！

1.汉唐草生发养发系列

适用对象：仅针对毛囊未完全闭合、无需植发的脱发客户。

止脱生发护理，通过按摩头皮，专业无硅油产品洗护，保养头皮与毛囊，改善毛囊健康，促进头发营养吸收和新陈代谢。

费用按照疗程计算，莱森使用的专业无硅油草本洗护产品，一瓶购买价一百多元，全套护理几百到上千元不等，是一般客户都能接受的价格。

2、植发手术

适用对象：针对于毛囊完全闭合，只能植发的脱发客户。

植发价格计算方式：

植发价格 = 技术单价 * 移植毛囊数

植发价格按单位毛囊价格计算，这是植发行业内通行的做法。如果脱发面积大，所需移植的单位毛囊数量多，植发总费用就较高；反之，脱发面积小，植发总费用就相对低。

莱森拥有国内外植发技术十余项，技术单价均不一样。按照8-10元的毛囊单位价格算。

【解决脱发问题，选择莱森更专业！】

莱森植发是中国著名美学植发连锁机构，“是一家专注无痕植发临床技术，同时开展防脱发、生发，健发诊疗的专业植发医疗机构，同时也是国内少数具有国际植发协会会员资质的植发医疗机构，具有专业的技术，精良的操作仪器、专业的植发团队。

【专注美学 博士亲诊】

莱森植发由国际植发协会（ISHRS）会员李梅博士担任首席专家，多年来专注于毛发移植诊研及中外学术交流，曾多次受邀出席世界植发大会、亚洲植发大会等国际学术峰会，是中国兼具高超水准与国际视野的植发医师。擅长FUE无痕植发，尤其擅长瘢痕种植、失败植发修复等高难度植发手术，得到了同行与患者的高度评价。

【温馨提示】：以上就是莱森植发专家对于秃顶植发价格问题的解答，如果在植发价格或脱发疾病方面还有想了解的，可以点击在线咨询与专家进行及时的沟通，寻找更佳治疗方案。